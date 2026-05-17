인천항만공사, AI 전환 위한 중장기 전략 수립 착수

IPA AI 전환 중장기 전략수립 용역 착수보고회. IPA 제공

이번 용역은 AI 기술 발전에 대응해 인천항 특성에 맞는 AI 전환 전략을 체계적으로 수립하고 공사의 업무 혁신 및 항만 안전 강화를 추진하고자 마련됐다.

공사는 용역을 통해 인천항 및 공사 업무 전반에 대한 AI 활용 가능 분야 발굴, AI 기반 업무 혁신 과제 도출, 중장기 AI 전환 로드맵 수립, AI 활용 기반 조직문화 확산 방안 마련, 시범과제 수행 등을 추진할 계획이다.

공사는 또 올바른 출발점을 확보하기 위해 AI 전환 기본원칙을 수립하고 실무자 및 외부 전문가와 항만 이해관계자가 모두 참여하는 공동 설계 체계를 구축한다.

AI 전환 TF는 공사의 AI 기반 혁신 과제 발굴 및 실행력 확보를 위한 협의체다. 의사결정 체계 고도화 및 업무 프로세스 개선 등 AI 전환 과제를 지속적으로 논의하고 있다.

김순철 공사 경영부사장은 “AI 기술은 항만 운영의 효율성과 안전성을 높이는 핵심 수단이 될 것”이라며 “중장기 전략 수립을 통해 인천항에 적합한 AI 혁신 모델을 마련하고 안전하고 효율적인 스마트항만 구현에 적극 나서겠다”고 말했다.