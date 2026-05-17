PGA챔피언십, 총상금 2050만 달러·우승 상금 369만 달러 확정
메이저 대회 중 2천만 달러 미만은 디오픈 유일
미국프로골프(PGA)투어 시즌 두 번째 메이저대회 PGA 챔피언십 총상금액인 2050만 달러(약 307억5000만 원)으로 확정됐다.
대회를 주관하는 미국프로골프협회(PGA of America)가 17일(한국시간) 발표한 올해 대회 상금 배분표에 따르면 총상금 2050만 달러, 우승 상금은 369만 달러(약 55억3500만원)다.
총상금액은 지난해 1900만 달러보다 150만 달러, 우승 상금은 342만 달러보다 27만 달러 증가한 액수다.
준우승 상금은 221만4000달러(약 33억2100만원), 3위는 139만4000달러(약 20억9100만원), 10위 상금도 55만3000달러(약 8억2950만원)다. 공동 최하위인 82위에게도 2만3900달러(약 3585만원), 컷 탈락 선수에게도 4300달러(약 645만원)의 상금이 주어진다.
PGA투어 4대 메이저 대회 중 최고 상금 대회는 지난 4월에 끝난 마스터스로 총상금 2250만 달러(약 337억5000만원), 우승상금 450만 달러(약 67억5000만원)였다.
하지만 작년에 총상금 2150만 달러로 치러졌던 US오픈 상금 증액 규모에 따라 순위는 바뀔 수 있다. 올 US오픈은 오는 6월 18일부터 나흘간 뉴욕주 사우샘프턴의 시네콕힐스GC에서 개최된다.
이번 PGA챔피언십 총상금 증액으로 4대 메이저대회 총상금도 2000만 달러 시대로 접어들 것인가에 대한 관심이 쏠리고 있다. 작년에 총상금 1700만 달러였던 디오픈 상금액이 300만 달러만 증액되면 그 마지막 퍼즐은 완성된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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