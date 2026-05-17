PGA챔피언십, 총상금 2050만 달러·우승 상금 369만 달러 확정

메이저 대회 중 2천만 달러 미만은 디오픈 유일

작년 PGA챔피언십 우승으로 상금 342만 달러를 획득한 스코티 셰플러. PGA 오브 아메리카

PGA투어 4대 메이저 대회 중 최고 상금 대회는 지난 4월에 끝난 마스터스로 총상금 2250만 달러(약 337억5000만원), 우승상금 450만 달러(약 67억5000만원)였다.