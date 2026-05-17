“여자가 많이 배우면 애 안 낳는다”는 속설은 사실일까[이세계도쿄]

1967~68년생 日여성 184만명 분석

초혼 2주·첫 출산 40일 늦어졌지만

시간 지나면 학력 따른 차이 없어

‘남편 잡아먹는다’던 1966년생 미신

출산 기피→출생률 급감→여성 진학↑

1980년대 일본에서 졸업을 앞둔 여대생이 구인 공고를 보는 모습. 실제 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

‘불의 말’ 미신이 바꾼 한 학년의 운명



갓난아이를 안고 있는 여성. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

더 배워도 결혼·출산 포기하진 않았다



1980년대 일본에서 여고생들이 대학 입학 시험을 치르는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

출산 장벽은 학력이 아니라 구조였다



1980년대 일본 여성들이 사무실에서 일하는 모습. 실제 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.