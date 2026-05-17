“여자가 많이 배우면 애 안 낳는다”는 속설은 사실일까[이세계도쿄]

여성이 많이 배울수록 결혼도 출산도 덜하게 된다는 식의 인식은 수십년 전부터 한국 일본 등 동아시아 지역에 널리 퍼져 있었다. 지금은 대놓고 말하는 사람이 크게 줄었지만 저출산 원인을 논할 때마다 여성의 고학력화가 그 가운데 하나로 꾸준히 거론돼 왔다. 그렇다면 이 속설은 사실일까.
결론부터 말하면 ‘그렇지 않더라’라는 게 최근 발표된 연구 결과다. 일본 와세다대 상학학술원 푸룽 부교수 등 일본·싱가포르 대학교수 4명이 실시한 대규모 분석에서 여성의 고학력화는 초혼과 초산을 조금씩 늦추기는 했지만 시간이 지날수록 그 차이가 사라지는 것으로 나타났다. 결혼·출산 감소를 이해하려면 교육보다 제도적 요인에 주목해야 한다고 연구진은 지적했다.
이 연구는 ‘일본에서 교육이 결혼과 출산에 미치는 인과적 효과’라는 제목으로 지난달 초 미국인구학회 학술지 ‘데모그라피’에 온라인으로 게재됐다.
‘불의 말’ 미신이 바꾼 한 학년의 운명연구진이 분석한 대상은 1967~68년 태어난 일본 여성이다. 교육·혼인·출산 등 분석 항목에 따라 최대 183만5242명의 데이터를 살폈다. 흥미로운 대목은 이들을 선정한 이유다. 거기엔 미신과 맞물린 인구 감소라는 이변이 있었다.
딱 60년 전인 66년은 올해와 같은 병오년이었다. 60년마다 돌아오는 이 해는 오행상 불을 의미하는 ‘병’과 십이지 중 말에 해당하는 ‘오’가 결합한 시기다. 그러니까 불의 기운을 가진 말의 해였는데, 이때 태어난 여성은 ‘기가 세고 심하면 남편의 수명을 단축시킨다’는 미신이 깊이 뿌리내려 있었다.
공포는 출산 기피로 이어졌다. 66년 1~12월 출생아 수는 전년 대비 약 25% 감소했다. 일본 후생노동성 인구동태통계에 따르면 66년 출생아 수는 136만여명으로 65년 182만여명과 비교해 46만여명 줄었다. 한 여성이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀 수, 합계출산율은 2.14에서 1.58로 급락했다.
출생아 수는 바로 다음해인 67년 193만여명으로 42%(57만여명) 반등했다. 합계출산율도 2.23으로 65년을 웃돌았다. 전문가들은 당시 부부들이 66년 출산을 피하기 위해 시기를 당기거나 미룬 것으로 해석한다. 이런 현상은 60년 앞선 병오년인 1906년에도 비슷하게 나타났었다.
교육 측면에서 ‘병오년 출산 기피’의 영향을 받은 건 병오년이 끝나고 67년 1~3월 태어난 이른바 빠른년생 여성들이었다.
67년은 출생아가 다시 급반등한 해였지만 빠른년생은 병오년에 태어난 이들과 같은 학년이 됐다. 대학에 갈 시기에는 같은 학년 인원이 줄어 있었기 때문에 진학 경쟁이 상대적으로 느슨했다. 이번 연구에서 67년 빠른년생 여성이 대학 이상 교육을 마칠 가능성은 비교집단 평균보다 7.8% 높았다.
공동 저자인 와세다대 정치경제학술원 노구치 하루코 교수는 지난 12일 온라인 방송 플랫폼 ‘아베마’의 뉴스 프로그램에 출연해 “병오년 출생자들과 같은 학년에 태어난 것으로 우연히 교육 기회가 확대됐다”고 설명했다.
연구진은 병오년이 올해 60년 만에 돌아온 가운데 ‘십이지 미신’으로 출생이 급감했던 직전 병오년(66년)의 우연한 인구 변화를 자연실험으로 활용했다. 자연실험은 현실에서 우연히 발생한 사건이나 제도 변화가 만들어낸 차이를 활용해 원인과 결과를 분석하는 방식이다.
연구를 이끈 푸 교수는 와세다대 영문 보도자료에서 “이를 통해 동아시아 인구 위기의 핵심에 있는 ‘결혼과 출산 감소의 책임이 정말 여성 교육에 있는가’라는 질문에 답하고자 했다”고 동기를 밝혔다. 푸 교수는 현재 미국 컬럼비아대 컬럼비아 인구연구센터에서 객원연구원으로 재직 중이다.
더 배워도 결혼·출산 포기하진 않았다연구진은 67년 1~3월생 여성을 핵심 분석 대상으로 삼고 67년 4~12월생, 68년 1~3월생, 68년 4~12월생 여성과 비교했다. 67년 4~12월생은 같은 출생연도지만 학년이 다른 집단, 68년 1~3월생은 같은 ‘빠른년생’ 효과를 비교하기 위한 집단, 68년 4~12월생은 출생연도 효과를 함께 통제하기 위한 집단이다.
분석 결과 교육 기회가 확대된 67년 빠른년생은 초혼 시기가 비교 집단보다 평균 약 2주(14.6일) 늦어진 것으로 나타났다. 첫 출산은 40.2일 늦어졌다. 초혼이나 초산이 지연되기는 했지만 통념 만큼 큰 차이는 아니었다.
연구진은 논문에서 “이런 지연은 통계적으로 유의하지만 평균 연령 대비 각각 0.1%와 0.4% 증가에 그칠 정도로 그 규모는 작다”고 설명했다.
그리고 이런 지연은 일시적이었다. 23세부터 48세까지의 추이를 살펴본 결과 젊을 때 나타난 결혼이나 출산 지연은 차츰 해소돼 40대 초반에는 거의 차이가 없어졌다. 교육 수준이 더 높은 여성들이 40대 중반이 된 시기에는 결혼하고 자녀를 가질 가능성이 비교집단과 같았다고 연구진은 전했다.
연구진은 “연구 결과는 고등교육이 결혼과 출산을 다소 지연시키지만 그 효과는 기존에 문헌에서 제시된 것보다 작고, 평생 미혼 가능성을 증가시키지는 않는다는 점을 보여준다”고 정리했다.
노구치 교수는 방송에서 “40세가 될 때에는 대체로 따라잡았다고 할까, 거의 달라지지 않게 됐다”며 “180만명을 비교해 교육이 결혼이나 출산에 미치는 효과는 그다지 크지 않았다는 것이 증명됐다”고 말했다.
와세다대는 지난달 27일 이 연구를 소개한 영문 보도자료에서 “교육은 가족계획과 가족 확대의 시점을 바꿨지만 여성들이 그것을 막거나 피하도록 만들지는 않았다”며 “다시 말해 교육 자체는 여성의 가족 형성 여부와 그 시기에 직접적으로 미치는 영향이 매우 작다”고 해설했다.
연구진은 연구 결과에 대해 “동아시아의 인구학적 흐름을 이해하는 데 있어 교육을 넘어선 제도적 요인들에 더 많은 주의를 기울일 필요가 있음을 시사한다”고 설명했다.
와세다대 측은 “교육이 가족 형성 지연의 근본 원인이 아니라면 초점은 교육받은 여성들이 실제로 마주하는 구조적 장벽을 제거하는 쪽으로 옮겨가야 한다”고 지적했다.
구체적으로는 “어머니에게 불이익을 주는 직장, 여성이 보육과 가사의 압도적 몫을 부담해야 한다는 지속적인 기대, 아이를 낳은 뒤 경력에 유연하게 복귀할 수 있는 경로의 부족 같은 문제”라고 덧붙였다.
출산 장벽은 학력이 아니라 구조였다연구에서는 교육 기회가 확대된 여성이 결혼 시점에 더 높은 노동시장 참여율을 보인다는 사실도 확인됐다. 이들은 비교집단에 비해 일하지 않을 확률이 0.91% 포인트 낮은 것으로 나타났다. 기업 규모별로 중소기업과 대기업에 종사하는 비율이 각각 0.54% 포인트, 0.27% 포인트 높았다.
이들은 비교집단에 비해 조금 더 젊은 배우자와 결혼하는 특징도 보였다. 그 차이는 0.03년으로 11일 정도에 불과하지만 배우자 선택의 역학에 잠재적 변화가 있음을 시사한다고 연구진은 부연했다.
혼전 동거 여부나 결혼 후 성씨 선택 같은 결혼 관행에서는 교육 수준에 따른 차이가 나타나지 않았다. 교육을 많이 받은 여성은 기존 결혼 관행에서 벗어나려는 태도를 보일 수 있다고 가정한 것이지만 실제로는 다른 또래 여성과 비슷한 패턴을 보였다는 얘기다. 일본은 민법상 결혼한 부부가 같은 성을 쓰도록 하고 있다. 보통은 아내가 남편 성을 따른다.
연구진은 “고학력 여성들이 더 큰 경제적 독립성과 약간 다른 배우자 선택 패턴을 보이면서도 대체로 전통적인 결혼 관행을 유지하는 모습을 보였다”며 “가족 형성 목표의 근본적 변화라기보다 제도적 제약에 대한 적응을 반영하는 것일 수 있다”고 해석했다.
이들은 “교육받은 여성들이 경제적 기회와 가족 형성에 대한 기대 사이를 헤쳐 나가는 방식은 이들이 가족 형성 의향을 유지하면서도 구조적 제약에 대응하고 있음을 시사한다”고 평가했다.
연구진은 고등교육을 여성의 결혼·출산을 저해하는 장벽으로 볼 것이 아니라 다른 제도적 요인들에 더 많은 주의를 기울일 필요가 있다고 지적했다. 여기에는 일·가정 양립을 둘러싼 제도적 장치, 경제적 조건, 노동시장과 가정 내 노동 분담 등이 포함된다고 덧붙였다.
와세다대 영문 보도자료는 “이 연구의 또 다른 발견은 여성들이 경제적으로 적응하고 있지만 여전히 변하지 않은 사회 구조에 의해 제약받고 있다는 점”이라며 “가족 형성에서 현실적인 진전이 이루어지려면 여성의 교육적·경제적 진전에 발맞추는 제도 개혁이 필요할 가능성이 크다”고 지적했다.
제도 개혁의 예로는 남성 육아휴직의 실질적 시행, 경력상 불이익이 따르지 않는 유연근무 제도, 여성이 커리어와 가족을 모두 구축할 수 있도록 지원하고 힘을 실어주는 저렴하면서도 질 높은 보육 서비스를 들었다.
푸 교수는 와세다대 보도자료에서 “만약 2026년에 미신에 따른 출산 회피가 다시 나타난다면 그것은 또 하나의 자연실험을 만들어낼 것”이라며 “오늘날의 매우 달라진 성별 규범과 경제 조건 하에서도 같은 역학이 나타나는지를 검토할 수 있게 해줄 것”이라고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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