남양주시 ‘행정규제합리화 조례’ 개정…“시민 참여 확대”
경기 남양주시가 시민이 직접 참여하는 규제혁신 체계를 도입하며 시민 체감형 규제개선에 나선다.
남양주시는 기존 위원회 운영 중심의 ‘규제개혁위원회 조례’를 시민 참여 확대와 규제 발굴, 사후관리 기능을 강화한 ‘행정규제합리화 조례’로 전면 개정했다고 17일 밝혔다.
이번 조례 개정에는 ▲규제 재검토 기한 명시 의무화 ▲규제 체감도 조사 및 시민 공모전 추진 근거 마련 ▲우수 제안 시민 포상 근거 신설 등의 내용이 담겼다.
시는 이번 개정을 통해 시민이 직접 규제 개선 과정에 참여하는 ‘거버넌스 행정’ 기반을 구축했다고 설명했다.
특히 규제 재검토 제도를 도입해 장기간 유지된 규제의 존치 필요성을 주기적으로 점검하고, 불필요한 규제는 폐지하거나 완화할 수 있는 제도적 기반도 마련했다.
앞으로 시는 ‘규제개혁 아이디어 공모전’을 통해 시민 의견을 적극 수렴하고, 개선이 필요한 규제를 세밀히 검토해 중앙부처 건의와 자치법규 개정에 반영할 계획이다.
시는 최근 3년간 상위법령 규제 131건 개선을 건의하고 자치법규 전수조사와 일제 정비를 추진하는 등 시민 불편 해소를 위한 규제개선에 힘써왔다. 이 같은 성과를 바탕으로 규제혁신 우수기관으로 선정되기도 했다.
시 관계자는 “백만 자족도시 남양주 실현을 위해 시민과 함께 불합리한 규제를 지속적으로 발굴하고 개선하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사