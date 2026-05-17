“5월 정신 헌법 전문에”…46주기 5·18 추모제 엄수
광주 북구 국립5·18민주묘지서 거행
18일 5·18민주광장서 국가기념식도
제46주기 5·18민주화운동 국가기념식을 하루 앞둔 17일 국립5·18민주묘지에서 오월 영령의 넋을 기리는 추모제가 거행됐다.
5·18민주유공자유족회는 이날 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 제46주기 5·18민주화운동 추모제를 열었다.
추모제에는 양재혁 유족회장을 비롯해 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 장숙남 광주지방보훈청장, 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보, 유족회원, 5·18 유공자 등 200여 명이 참석했다.
이날 추모제는 희생자의 원혼을 위로하는 추모 제례에 이어 추모사, 유가족 대표 인사말, 추모공연, ‘님을 위한 행진곡’ 제창, 헌화·분향 순으로 진행됐다.
추모제 참석자들은 국회 문턱을 넘지 못하고 좌절된 5·18 정신 헌법 전문 수록에 다시 힘쓸 것을 다짐했다.
참석자들은 오월 영령 앞에 한 차례 좌절된 5·18 정신 헌법 전문 수록 재시도를 위해 힘쓸 것을 다짐했다.
강기정 광주시장은 추모사를 통해 “절망에서 희망을 길어내는 광주는 꺼지지 않는 빛이다. 5·18 정신을 헌법 전문에 새기는 일로 오월 영령들의 뜻을 이어가고 대한민국 민주주의 정체성을 분명히 해야한다”고 강조했다.
양재혁 유족회장도 “숭고하고 보편적인 5·18 정신이 대한민국 헌법 전문에 온전히 담기지 못하고 있다”며 "5·18을 헌법에 새기는 일은 과거를 기리는 차원을 넘어, 국가가 국민 앞에 다시는 같은 비극을 반복하지 않겠다는 분명한 약속을 세우는 일”이라고 밝혔다.
5·18 46주년 국가념식은 18일 오전 11시 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 ‘오월, 다시 광장을 품다’를 주제로 거행된다. 5·18 국가기념식이 5·18민주광장에서 열리는 것은 2020년에 이어 이번이 두번째다. 기념식 이후에는 최근 복원을 마친 옛 전남도청 개관식도 열린다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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