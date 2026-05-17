경기도, AI 기반 여름철 풍수해 재난대응체계 가동
‘2026 여름철 풍수해·낙뢰 종합대책’ 추진
AI·ICT 기반 재난예방사업 434억원 투입
경기도가 올여름 집중호우와 태풍, 낙뢰 등 자연재난에 대비해 인공지능(AI) 기반 재난대응체계를 구축하고 시군·민간 협력을 강화해 인명·재산피해 최소화에 나선다.
경기도는 오는 10월 15일까지 ‘2026년 여름철 풍수해·낙뢰 종합대책’을 추진한다고 17일 밝혔다.
이를 위해 도는 ▲재난안전대책본부 컨트롤타워 기능 강화 ▲AI 첨단기술 기반 대응체계 고도화 ▲광역 재난관리 역량 확대 ▲민관 거버넌스 기반 대응력 강화 등 4대 전략을 마련했다.
도는 6개 권역별 기상 분석자료를 제공하고 SNS 소통방과 기상청 핫라인을 운영해 상황전파체계를 강화한다. 지난 2월부터는 도·시군·민간이 참여한 사전 재해예방 TF를 운영하며 중점관리시설 5만4천여 곳에 대한 민관 합동점검도 실시했다.
특히 올해부터 읍면동장에게 대피명령권이 부여됨에 따라 현장 대응체계도 강화된다. 비상 1단계부터 시군 본청 인력을 읍면동에 지원해 위험시설 점검과 통제, 주민대피 지원 등을 맡길 계획이다.
AI·ICT 기반 재난예방사업도 확대한다. 도는 올해 434억 원을 투입해 침수감지 알람장치, 저수지 수위계, 하천변 자동차단기, 댁내방송 설치 등 10개 기후위기 대응사업을 추진 중이다.
또 일정 수준 이상의 기상상황 발생 시 상황실에 자동 표출되는 상황관리체계를 시범 도입하고, 주민대피가 필요할 경우 민방위 경보시설 등을 활용해 즉각적인 대피 방송이 가능하도록 할 예정이다. 재난성 호우 발생 시에는 시군 부단체장과 핫라인을 통해 주민대피 여부를 확인한다.
광역 재난관리 역량도 강화한다. 특별재난지역 지정 기준에 미치지 못하더라도 피해가 큰 지역에는 ‘특별지원구역’ 제도를 적용해 소상공인과 농가 등에 일상회복지원금을 추가 지원한다.
경기북부지역에는 광역 비축창고를 확대해 도 전역에 2시간 이내 재난관리자원 지원이 가능하도록 했다.
도 재난안전상황실은 31개 시군 CCTV 약 19만5000대를 연계한 ‘경기도 스마트 영상센터’를 통해 지하차도와 인명피해 우려지역 등을 실시간 모니터링할 계획이다.
민관 협력 대응체계도 운영한다. 경기도는 자율방재단 중심의 ‘주민대피지원단’ 8859명을 구성하고, 자력 대피가 어려운 우선대피대상자 1551명과 1대1 매칭을 완료했다.
김동연 경기도지사는 “지난해와 같은 집중호우 피해가 반복되지 않도록 총력을 다하겠다”며 “도민들도 행동요령을 숙지하고 위험상황 전 선제적으로 대피해달라”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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