유해란, 4타차 역전 우승 가즈아!!…크로거 퀸 시티 챔피언십 3위

2년차 로티 워드 11언더파 단독 선두

전인지와 윤이나, 4언더파 공동 10위

유해란. AFP연합뉴스

유해란이 미국여자프로골프(LPGA)투어 LPGA 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만달러) 역전 우승을 위한 발판을 마련했다.



유해란은 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티의 매커티와CC(파70)에서 열린 대회 사흘째 3라운드에서 보기 3개에 버디 7개를 묶어 4언더파 66타를 쳤다.



중간합계 7언더파 203타를 기록한 유해란은 전날 공동 10위에서 단독 3위로 순위를 7계단 끌어 올렸다.



단독 선두에 오른 로티 워드(영국·11언더파 199타)와는 4타 차이다.



2023년 LPGA투어 신인왕인 유해란은 통산 3승을 거두고 있다. 올해는 우승은 없지만 앞서 출전한 9개 대회에서 5차례 ‘톱10’ 입상이 있을 정도로 안정된 경기력을 보이고 있다.







이어 “지난주 샷 느낌이 별로 좋지 않아 한국에 계신 코치님과 계속 통화하며 샷을 조율했다. 내 스윙을 어떻게 할지 생각하며 경기하다 보니 버디를 많이 할 수 있었다”라며 “내일도 스윙만 생각하며 열심히 치겠다”고 각오를 다졌다.



아마추어 세계랭킹 1위 출신인 투어 2년차 워드는 이날 5타를 줄여 통산 2승 기회를 잡았다. 그는 작년 7월 프로 데뷔전 LPGA 투어 ISPS 한다 스코틀랜드 여자오픈에서 우승한 바 있다.



어맨다 도허티(미국)가 워드에 3타 뒤진 2위(중간합계 8언더파 202타), 리디아 고(뉴질랜드)가 4위(중간합계 6언더파 204타)에 자리했다.



전인지와 윤이나는 공동 10위(중간합계 4언더파 206타)로 3라운드를 마쳤다. 2라운드 공동 선두였던 고진영은 이날 5타를 잃어 세계랭킹 1위 넬리 코다(미국), 최혜진, 김아림 등과 함께 공동 19위(중간합계 2언더파 208타)로 밀렸다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 유해란이 미국여자프로골프(LPGA)투어 LPGA 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만달러) 역전 우승을 위한 발판을 마련했다.유해란은 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티의 매커티와CC(파70)에서 열린 대회 사흘째 3라운드에서 보기 3개에 버디 7개를 묶어 4언더파 66타를 쳤다.중간합계 7언더파 203타를 기록한 유해란은 전날 공동 10위에서 단독 3위로 순위를 7계단 끌어 올렸다.단독 선두에 오른 로티 워드(영국·11언더파 199타)와는 4타 차이다.2023년 LPGA투어 신인왕인 유해란은 통산 3승을 거두고 있다. 올해는 우승은 없지만 앞서 출전한 9개 대회에서 5차례 ‘톱10’ 입상이 있을 정도로 안정된 경기력을 보이고 있다.유해란은 "일찍 일어났는데 시작하기도 전에 경기가 연기되면서 하루가 좀 길었다. 그래도 루틴을 똑같이 이어가려고 한 게 좋은 경기한 요인인 것 같다”면서 “내일 잔여 경기 없이 치를 수 있게 돼 기분이 좋다”고 소감을 밝혔다.이어 “지난주 샷 느낌이 별로 좋지 않아 한국에 계신 코치님과 계속 통화하며 샷을 조율했다. 내 스윙을 어떻게 할지 생각하며 경기하다 보니 버디를 많이 할 수 있었다”라며 “내일도 스윙만 생각하며 열심히 치겠다”고 각오를 다졌다.아마추어 세계랭킹 1위 출신인 투어 2년차 워드는 이날 5타를 줄여 통산 2승 기회를 잡았다. 그는 작년 7월 프로 데뷔전 LPGA 투어 ISPS 한다 스코틀랜드 여자오픈에서 우승한 바 있다.어맨다 도허티(미국)가 워드에 3타 뒤진 2위(중간합계 8언더파 202타), 리디아 고(뉴질랜드)가 4위(중간합계 6언더파 204타)에 자리했다.전인지와 윤이나는 공동 10위(중간합계 4언더파 206타)로 3라운드를 마쳤다. 2라운드 공동 선두였던 고진영은 이날 5타를 잃어 세계랭킹 1위 넬리 코다(미국), 최혜진, 김아림 등과 함께 공동 19위(중간합계 2언더파 208타)로 밀렸다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지