[속보] 金총리, 삼전 파업 대국민담화…“교섭재개 환영”
김민석 국무총리가 17일 “삼성전자 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 강조했다.
김 총리는 이날 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민담화를 발표하고 이같이 말했다.
김 총리는 삼성전자 노사가 총파업을 앞두고 오는 18일 사후 조정을 재개한 것을 두고는 “정부는 이를 진심으로 환영한다”며 “동시에 분명히 말씀드린다. 18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회다. 노사 모두 이 자리의 무게를 결코 가볍게 여겨선 안 된다”고 강조했다.
삼성전자 파업이 현실화할 경우에 대해선 “개별 기업의 손실을 넘어 수출 감소, 금융시장 불안, 수많은 협력업체의 경영과 고용 악화, 국내 투자 위축 등 국민 경제 전반에 깊은 상처를 남길 것”이라며 “마주해야 할 경제적 손실은 상상을 초월하는 수준”이라고 우려했다.
김 총리는 삼성전자 노사 양측을 향해 파업을 피할 방안을 찾아줄 것을 촉구했다. 김 총리는 “삼성전자 노조는 파업을 고집하기보다 대화와 타협을 통해 합의점을 찾는 노력을 기울여 주시기를 부탁드린다”며 “사측 역시 책임 있는 자세로 교섭에 임해 노조 목소리를 경청하고 노사 상생의 해법을 마련하기 위해 끝까지 노력해달라”고 당부했다.
삼성전자 노조는 이날 김 총리의 담화문 발표 후 “사후조정에 성실히 임하겠다”는 입장을 밝혔다. 최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 “국무총리 담화문을 확인했고, 삼성전자 노사 화합이 될 수 있도록 사후조정에 성실히 임하겠다”고 밝혔다.
김 총리가 총파업 강행시 긴급조정 발동 가능성을 언급한데 대해서는 “드릴 말씀은 없다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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