5·18 첫 희생자 모교서 울릴 ‘임을 위한 행진곡’

전북대 이세종광장서 46주년 5·18 전북 기념식

유가족·시민 등 200여명 참석 예정…민주 영령 추모

이세종 열사 대학 입학 수험표.

5·18 민주화운동 당시 최초 희생자로 공식 인정된 고(故) 이세종 열사의 모교에서 오월 영령들의 뜻을 기리는 추모식이 열린다.