5·18 첫 희생자 모교서 울릴 ‘임을 위한 행진곡’
전북대 이세종광장서 46주년 5·18 전북 기념식
유가족·시민 등 200여명 참석 예정…민주 영령 추모
5·18 민주화운동 당시 최초 희생자로 공식 인정된 고(故) 이세종 열사의 모교에서 오월 영령들의 뜻을 기리는 추모식이 열린다.
‘5·18민중항쟁기념 전북행사위원회’와 ‘전북5월동지회’는 17일 오후 전북대학교 이세종광장에서 ‘제46주년 5·18 민주화운동 전북 기념식 및 추모식’을 개최한다고 밝혔다.
‘오월의 꽃, 오늘의 빛’을 주제로 열리는 이날 행사에는 김종훈 전북특별자치도 경제부지사를 비롯해 유가족과 부상자, 시민사회단체 회원 등 200여명이 참석할 예정이다.
행사가 열리는 이세종광장은 1980년 5월 비상계엄 확대에 맞서다 희생된 이세종 열사를 기리기 위해 조성된 공간이다. 참석자들은 추모비 앞에서 헌화와 분향을 하며 민주주의를 위한 희생과 용기를 기릴 계획이다.
행사는 5·18 경과보고와 기념사, 이세종 열사 추모 영상 상영, 추모사, 장학금 전달식, 문화공연 순으로 진행된다. 행사 마지막에는 ‘임을 위한 행진곡’을 함께 제창한다.
김종훈 전북도 경제부지사는 “46년 전 불의에 맞서 타올랐던 오월 정신은 오늘날 대한민국 민주주의의 뿌리가 됐다”며 “첫 희생자인 이세종 열사와 전북도민들이 보여준 정의로운 기개는 전북의 소중한 유산”이라고 밝혔다.
이어 “오월 정신은 과거의 역사에 머무는 것이 아니라 오늘의 위기를 극복하고 더 나은 미래로 나아가게 하는 힘이 돼야 한다”며 “전북자치도는 민주화운동의 가치를 보존하고 계승하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.
전북에서는 5·18 민주화운동 46주년을 맞아 사진전과 시민 참배, 학술제, 청소년 가요제 등 다양한 추모·기념 행사가 이어진다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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