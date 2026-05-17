‘발달장애 골퍼’ 이승민, 장애인 메이저 골프 대회 ‘G4D 오픈’ 우승…커리어 그랜드슬램 달성

US 어댑티브 오픈과 올 어빌리티 챔피언십에 이은 쾌거

2017년 KPGA정회원 입회 6차례 대회서 컷 통과 기염

16일(현지시간) 영국 웨일스 켈틱 매너 리조트의 로먼 로드 코스에서 열린 장애인 골프 메이저 대회 2026 G4D 오픈에서 우승한 이승민. 이승민제공

세계 무대에서 자신의 한계를 실력으로 돌파한 이승민의 이번 우승은 한국 골프계는 물론 장애인 스포츠 전반에 큰 울림을 가져다 줄 것으로 예상된다.