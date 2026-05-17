장애연극도 웃길 수 있다… 국립극장 ‘당신 좋을 대로’

오는 28~31일 달오름극장, 셰익스피어 희극을 무장애 공연으로

국립극장의 기획공연 ‘당신 좋을 대로’는 셰익스피어의 동명 희극을 바탕으로 한 장애연극이다. 장애 배우와 비장애 배우 등 총 7명이 극 중 20여 명의 등장인물을 멀티 배역으로 소화한다. 여기에 수어 통역사 4명이 함께 무대에 선다. (c)국립극장

장애연극은 장애인이 창작이나 공연에 주체적으로 참여하며 장애를 새로운 예술적 가능성과 다양성으로 바라보는 연극이다. 장애 유무와 상관없이 모든 관객이 즐길 수 있는 ‘배리어프리’(Barrier-free·무장애) 공연이 늘면서 국내 장애연극의 스펙트럼도 점점 확대되고 있다.



지난 2021년 시작된 국립극장의 무장애 공연은 작품을 올릴 때마다 장애와 관련한 다양한 담론을 제시하고 있다. 그동안 선보인 작품들 가운데 ‘틴에이지 딕’(2022)은 장애에서 비롯된 열등감을 권력욕으로 채우는 주인공을 내세워 큰 화제가 됐다. 장애인은 착하고 순수해야 한다는 사회적 편견을 깨고, 장애인 또한 평범한 욕구와 야망을 가진 인간임을 보여줬기 때문이다. 또한, 음악극 ‘합★체’(2022)는 저신장 장애인 아버지를 둔 쌍둥이 형제의 작은 키 콤플렉스를, ‘헌치백’(2025)은 장애 여성의 성적 욕망과 이에 대한 사회적 금기를 다뤘다.



국립극장의 기획공연 ‘당신 좋을 대로’는 셰익스피어의 동명 희극을 바탕으로 한 장애연극이다. 장애 배우와 비장애 배우 등 총 7명이 극 중 20여 명의 등장인물을 멀티 배역으로 소화한다. 여기에 수어 통역사 4명이 함께 무대에 선다. (c)국립극장

국립극장 무장애 공연이 올해는 코미디에 처음 도전한다. 오는 28~31일 국립극장 달오름극장 무대에 올라가는 ‘당신 좋을 대로’는 셰익스피어의 동명 희극을 바탕으로 한다. 그동안 장애 당사자를 중심에 둔 진지한 주제 또는 공익적 담론 중심의 정극과 달리 밝고 경쾌한 웃음을 목표로 한다.



‘당신 좋을 대로’는 권력 다툼으로 쫓겨난 공작의 딸 로잘린드가 삼촌의 박해를 피해 남장한 채 사촌 실리아, 광대 터치스톤과 함께 숲으로 도망치면서 벌어지는 이야기다. 로잘린드가 자신의 남장을 눈치채지 못하는 올란도와의 사이에서 사랑을 확인하는 것을 비롯해 셰익스피어 희극답게 여러 쌍의 커플이 탄생하며 반목하던 인물들이 화해한다. 박지혜가 각색 및 연출을 맡은 국립극장의 ‘당신 좋을 대로’는 유랑극단을 콘셉트로, 원작에는 없는 해설자가 등장한다. 총 7명의 배우가 극 중 20여 명의 등장인물을 멀티 배역으로 소화한다. 여기에 수어 통역사 4명이 함께 무대에 선다.



박지혜 연출가가 최근 서울 중구 국립극장에서 열린 ‘당신 좋을 대로’ 연습실 공개 및 기자간담회에서 작품에 대해 이야기하고 있다. 연합뉴스

올란도 역은 ‘틴에이지 딕’으로 장애인 배우 최초로 백상예술대상 연극 부문 연기상을 받은 뇌병변배우 하지성이 맡았다. 그리고 남장으로 정체를 숨긴 채 인물들을 화해로 이끄는 로잘린드 역은 코다(CODA, 청각장애 부모를 둔 청인 자녀) 배우 장혜진이 출연한다. 여기에 저신장, 저시력, 지체장애 등을 가진 배우들과 함께 비장애 배우들이 함께 다양한 캐릭터들을 소화한다.







장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 장애연극은 장애인이 창작이나 공연에 주체적으로 참여하며 장애를 새로운 예술적 가능성과 다양성으로 바라보는 연극이다. 장애 유무와 상관없이 모든 관객이 즐길 수 있는 ‘배리어프리’(Barrier-free·무장애) 공연이 늘면서 국내 장애연극의 스펙트럼도 점점 확대되고 있다.지난 2021년 시작된 국립극장의 무장애 공연은 작품을 올릴 때마다 장애와 관련한 다양한 담론을 제시하고 있다. 그동안 선보인 작품들 가운데 ‘틴에이지 딕’(2022)은 장애에서 비롯된 열등감을 권력욕으로 채우는 주인공을 내세워 큰 화제가 됐다. 장애인은 착하고 순수해야 한다는 사회적 편견을 깨고, 장애인 또한 평범한 욕구와 야망을 가진 인간임을 보여줬기 때문이다. 또한, 음악극 ‘합★체’(2022)는 저신장 장애인 아버지를 둔 쌍둥이 형제의 작은 키 콤플렉스를, ‘헌치백’(2025)은 장애 여성의 성적 욕망과 이에 대한 사회적 금기를 다뤘다.국립극장 무장애 공연이 올해는 코미디에 처음 도전한다. 오는 28~31일 국립극장 달오름극장 무대에 올라가는 ‘당신 좋을 대로’는 셰익스피어의 동명 희극을 바탕으로 한다. 그동안 장애 당사자를 중심에 둔 진지한 주제 또는 공익적 담론 중심의 정극과 달리 밝고 경쾌한 웃음을 목표로 한다.‘당신 좋을 대로’는 권력 다툼으로 쫓겨난 공작의 딸 로잘린드가 삼촌의 박해를 피해 남장한 채 사촌 실리아, 광대 터치스톤과 함께 숲으로 도망치면서 벌어지는 이야기다. 로잘린드가 자신의 남장을 눈치채지 못하는 올란도와의 사이에서 사랑을 확인하는 것을 비롯해 셰익스피어 희극답게 여러 쌍의 커플이 탄생하며 반목하던 인물들이 화해한다. 박지혜가 각색 및 연출을 맡은 국립극장의 ‘당신 좋을 대로’는 유랑극단을 콘셉트로, 원작에는 없는 해설자가 등장한다. 총 7명의 배우가 극 중 20여 명의 등장인물을 멀티 배역으로 소화한다. 여기에 수어 통역사 4명이 함께 무대에 선다.올란도 역은 ‘틴에이지 딕’으로 장애인 배우 최초로 백상예술대상 연극 부문 연기상을 받은 뇌병변배우 하지성이 맡았다. 그리고 남장으로 정체를 숨긴 채 인물들을 화해로 이끄는 로잘린드 역은 코다(CODA, 청각장애 부모를 둔 청인 자녀) 배우 장혜진이 출연한다. 여기에 저신장, 저시력, 지체장애 등을 가진 배우들과 함께 비장애 배우들이 함께 다양한 캐릭터들을 소화한다.박지혜 연출가는 “원작의 기본 구조는 유지하되 자연인, 배우, 캐릭터라는 세 층위가 동시에 드러나는 무대를 구성했다”면서 “연극은 배우의 예술이다. 이번에 출연하는 배우 각자가 지닌 고유의 리듬과 에너지를 살리되 서로 조화를 이루는 무대를 만드는 데 중점을 뒀다”고 설명했다. 이어 “이번 작품의 주제는 사랑이다. 꼭 남녀 간의 사랑이 아니라 함께 살아가는 관계로서의 사랑을 의미한다”면서 “그동안 장애인 아티스트가 참여하는 공연은 진지하고 비극적인 이야기를 다뤄야 한다는 편견이 있었다. 하지만 장애인이든 비장애인이든 모든 인간은 비극성과 희극성을 동시에 가지고 있다. 그래서 이번에 (장애인) 배우들이 무대에서 자유롭게 놀 수 있는 작품을 만들고 싶었다. 관객 역시 편안하게 웃을 수 있는 공연이길 바란다”고 강조했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지