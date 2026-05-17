경주시, 문무대왕 해양역사관 15일 개관
경북 경주에 신라 해양문화와 문무대왕의 업적을 조명하는 복합 역사문화시설이 문을 열었다.
경주시는 ‘문무대왕 해양역사관’이 지난 15일 개관해 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다. 역사관은 신라 제30대 왕인 문무대왕의 호국·애민 정신과 해양 개척 정신의 가치를 알리기 위해 조성됐다.
이 시설은 동해를 중심으로 발전한 신라의 해양문화와 국제교류 역사를 체계적으로 소개하는 복합 역사문화 공간이다. 특히 실감형 영상과 미디어 콘텐츠를 활용해 관람객이 신라 해양 역사를 쉽고 흥미롭게 체험할 수 있도록 구성됐다.
1층에는 기획전시실과 문무대왕 체험 미디어존, 바다누리실, 카페테리아, 기념품숍 등이 마련돼 관람객 편의와 체험 기능을 함께 제공한다. 2층에는 문무대왕 역사전시실(실감영상실)과 신라 해양 실크로드 전시실(체험영상실)이 조성됐다.
관람객들은 실감형 영상 콘텐츠를 통해 문무대왕의 호국‧애민 정신과 신라 해양문화, 국제교류의 역사를 생생하게 체험할 수 있다.
시는 이번 역사관 개관을 계기로 동경주 지역을 중심으로 한 해양관광 자원 연계에 나설 방침이다. 인근 문무대왕릉, 감은사지 등과 연계한 관광 동선을 구축해 체류형 관광을 유도하겠다는 전략이다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “문무대왕 해양역사관은 천년 신라의 해양 개척 정신과 호국의 역사를 현대적으로 계승하는 공간”이라며 “시민과 관광객 모두가 역사와 문화를 함께 체험할 수 있는 대표 역사문화시설로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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