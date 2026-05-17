청주공항 활주로 신설 여부 이르면 7월 결정
7차 공항개발종합계획 올 상반기 고시
올해 여객 500만명 목표 인프라 개선
충북의 최대 현안사업인 청주공항 민간 활주로 신설 여부가 이르면 오는 7월에 결정될 것으로 보인다.
17일 충북도에 따르면 국토교통부는 올 하반기에 제7차 공항개발종합계획(2026~2031년)을 고시할 것으로 알려졌다. 당초 올 상반기에 고시될 예정이었으나 6·3 지방선거 등의 이유로 하반기로 연기됐다.
도는 제7차 공항개발 종합계획에 청주공항 활주로 신설이 반영될 수 있도록 정부 설득에 나서고 있다.
공항개발 종합계획은 5년 단위로 수립되는 국가공항 계획의 최상위 법정 계획이다.
도는 연평균 12.1%씩 증가하는 이용객을 수용하고 장래 항공수요에 대비하기 위해 민간 전용 활주로 신설이 필요하다는 입장이다. 민군 복합공항으로 민항기가 사용할 수 있는 슬롯(시간당 이착륙 허용 횟수)이 제한된 청주공항에 민간 전용 활주로를 새롭게 건설해 증가하는 항공 수요에 대응한다는 구상이다.
지난해 청주공항의 이용객 수는 466만9956명(국내선 272만7895명, 국제선 194만2061명)으로 집계됐다. 최대 실적인 2024년의 457만9221명을 경신과 동시에 2년 연속 400만명 돌파 기록이다. 올해 연간 여객 수송은 500만명이 목표다.
민간 전용 활주로 신설사업은 사전타당성조사를 앞두고 있다. 사전타당성조사 용역비 5억원이 올해 정부예산에 반영되면서 본격 추진 기반은 마련된 상태다.
청주공항 인프라도 개선된다. 청주공항은 280억원을 투입해 국내선 청사를 4770㎡만큼 넓혀 여객처리능력(약 48만명)을 늘린다. 올해 착공해 2027년 완공이 목표다. 국제선 증축은 예비타당성 조사를 시행해 사업 규모를 확정할 계획이다.
만성적인 주차 혼잡 해결을 위한 주차장 확충도 추진한다. 494억원을 들여 3층 규모로 1480면의 주차 빌딩을 짓는다. 올해까지 설계를 마무리하고 내년 착공 2028년 완공 예정이다.
도 관계자는 “청주공항 민간 전용 활주로 신설은 중부권 거점공항 도약을 위한 최우선 과제”이라며 “청주공항을 명실상부한 행정수도 관문 공항으로 육성해 행정수도 완성 추진에 최선을 다 하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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