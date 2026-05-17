한국노총 “마타도어식 삼성전자 노조 비난 중단하라”

삼성전자 노사가 마라톤협상에도 접점을 찾지 못하면서 21일 예고된 총파업이 초읽기에 들어간 13일 경기도 수원시 삼성전자 본사 모습. 연합뉴스

한국노동조합총연맹(한국노총)이 삼성전자 총파업 위기와 관련해 “마타도어식 노조 비난을 중단하라”고 17일 밝혔다.