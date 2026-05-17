경주시, 동천지하차도 10월까지 평면화 마무리
경북 경주시가 노후화된 동천지하차도를 평면도로로 전환해 단절된 생활권을 연결하고 도시 환경을 개선하는 공사에 착수했다.
시는 17일 동천동 우주로얄아파트 인근 동천지하차도 일원에서 구조개선공사를 시작했다고 밝혔다. 이번 사업은 동해남부선 폐선 이후 존치돼 온 지하차도 구조를 정비해 차량 통행과 보행 환경을 개선하기 위해 추진된다.
동천지하차도는 좁은 도로 폭과 급경사, 낮은 통과 높이 등 구조적 한계로 차량 교행이 어렵고 보행자 이동에도 불편이 이어져 왔다. 특히 집중호우 때마다 침수 우려가 반복되면서 안전사고 위험도 꾸준히 제기돼 왔다.
또 지하차도로 인해 인근 주거지와 상권, 보행 동선이 단절되면서 지역 정주여건 개선과 생활권 확장에도 걸림돌로 작용해 왔다.
이에 시는 총사업비 6억원을 투입해 연장 130m, 폭 12m 규모의 도로 구조개선(평면화) 공사를 추진한다.
이달 중 지장 통신선로 이설 협의를 진행한 뒤, 7월까지 임시 보행자 통로 설치와 기존 지하차도 철거를 마무리할 예정이다. 이후 10월까지 평면화 공사를 완료할 계획이다.
사업이 완료되면 차량 시야 확보와 보행 안전성이 개선되고, 침수 위험 감소와 함께 지역 간 접근성도 크게 향상될 것으로 기대된다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “이번 구조개선을 통해 보다 안전하고 편리한 도로환경을 조성하고, 생활권 회복과 정주여건 개선에도 도움이 될 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사