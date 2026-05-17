인천시, 2030년까지 자살률 30% 낮춘다…종합계획 수립

인천시청 청사 전경. 인천시 제공

지역사회 맞춤형 대응체계 분야에선 생명지킴이 양성, 생명존중안심마을 조성, 자살예방 교육·홍보 등을 통해 지역사회 중심의 조기 발견 체계를 강화한다.

자살예방 동향 감시와 통계 분석, 전담인력 역량 강화 등을 통해 데이터와 현장 중심의 지속가능한 자살예방 정책 기반을 한층 강화해 나갈 계획이다.