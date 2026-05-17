반려동물 1500만 시대…전북, 동물헬스케어 키운다

전북도·전북대·원광대·익산시 학부 신설

동물의약품·바이오 산업 맞춤형 인력 양성

규제자유특구 연계…연구·실증·취업 생태계 구축

오수의견 국민여가 캠핑장. 임실군 제공

전북특별자치도가 미래 신산업으로 육성 중인 동물헬스케어 분야 전문인력 양성에 나선다. 지역 대학과 연계한 학부 신설을 통해 동물의약품과 바이오 산업 인재를 지역에서 직접 육성하겠다는 구상이다.