이란 전쟁 ‘시진핑 호의’ 못 얻어낸 트럼프, 결단의 시간 다가온다

트럼프, 이란 전쟁 관련 중국 지원 확답 못 얻어

“중국에 어떤 호의도 바라지 않아”

중국, 미국 추진 호르무즈 결의안에 반대

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 14일(현지시간) 베이징 톈탄 공원을 둘러보는 모습. 연합뉴스

오직 상업용 선박과 이란에 협력하는 국가만이 새로운 체제의 혜택을 받게 될 것”이라고 주장했다.