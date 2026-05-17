이란 전쟁 ‘시진핑 호의’ 못 얻어낸 트럼프, 결단의 시간 다가온다
트럼프, 이란 전쟁 관련 중국 지원 확답 못 얻어
“중국에 어떤 호의도 바라지 않아”
중국, 미국 추진 호르무즈 결의안에 반대
미·중 정상회담을 마치고 베이징에서 워싱턴으로 돌아온 도널드 트럼프 미국 대통령이 다시 이란 전쟁에 대한 결단의 순간을 맞고 있다. 시진핑 중국 국가 주석과의 회담에서 이란 전쟁 협조를 두고 확답을 얻지 못한 상황에서 군사 작전과 종전 협상 중 어느 쪽으로든 갈피를 잡아야 하는 시점이 됐다. 이란 전쟁이 벌써 12주차를 맞이하게 됐지만 이란은 더 강경해졌고 휘발유 상승 등으로 미국 내 여론은 더 나빠진 상태다.
CNN은 16일(현지시간) “이란과의 전쟁을 끝내기 위한 외교적 노력에 트럼프 대통령의 좌절감이 커지자 행정부 관계자들은 이란과 긴밀한 관계를 맺고 있는 중국 방문이 중요한 돌파구를 마련할지 주시했다”며 “그러나 트럼프 대통령 사실상 아무런 진전도 보고하지 못한 채 귀국했다”고 전했다.
트럼프 대통령은 지난 15일 베이징에서 워싱턴으로 돌아오는 대통령전용기(에어포스원)에서 정상회담 성과에 대해 설명하며 이란이 호르무즈 해협을 개방해야 한다는데 시 주석이 동의했다고 밝혔다. 그러면서 이란산 원유를 구매하는 중국 석유 기업에 대한 미국의 제재를 해제할지도 검토 중이라고 말했다.
하지만 시 주석은 정상회담에서 호르무즈 해협 개방에 대해 공개적으로 언급하지 않았다. 오히려 푸충 주유엔 중국대사는 미·중 정상회담 직후인 15일 유엔 전문 온라인 매체 패스블루와 인터뷰에서 미국이 추진하는 호르무즈 결의안에 관한 질문에 “우리는 내용이 적절하다고 생각하지 않으며 시기도 적절하지 않다고 본다”고 답했다.
트럼프는 역시 시 주석이 호르무즈 해협 개방을 위해 이란에 대한 압박을 약속했느냐는 질문에는 “나는 어떤 호의도 바라는 게 아니다. 호의를 구하며 그 대가로 호의를 베풀어야 하기 때문”이라고 말했다. 중국 측에서 명확한 지지 의사가 없었다는 점을 시사한 것으로 해석된다.
종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 트럼프 행정부 내에서는 추가 공습 등 공격적인 접근을 주장하는 목소리와 외교적 해법을 유지해야 한다는 목소리가 엇갈리는 것으로 전해졌다. 국방부 등 강경파 사이에서는 이란을 압박하기 위해 표적 공습 등 공격적인 접근 방식을 요구하는 목소리가 나오고 있다. 뉴욕타임스는 15일 “트럼프 대통령이 더 많은 폭탄 투하로 교착 상태를 타개하려 할 경우를 대비해 그의 핵심 보좌진들은 군사 공격 재개 계획을 마련해 둔 상태”라며 “보좌진들에 따르면 트럼프 대통령은 아직 다음 행보에 대해 결정을 내리지 않은 것으로 알려졌다”고 전했다.
애나 켈리 백악관 부대변인은 “트럼프 대통령은 모든 선택지를 갖고 있다. 하지만 그는 언제나 외교를 우선시한다”며 “미국은 이란 정권에 대해 최대의 영향력을 행사하고 있으며, 대통령은 우리 국가의 안보를 보호하는 합의만 수용할 것”이라고 말했다.
협상이 지지부진한 사이 이란은 호르무즈 해협을 통제하며 더욱 강경한 입장으로 돌아섰다. 에브라힘 아지지 이란 회 국가안보외교정책위원회 위원장은 이날 이란이 호르무즈 해협의 선박 통행을 관리하기 위한 통제 시스템을 조만간 공개할 예정이라고 밝혔다.
이란 국영 IRIB 방송 등에 따르면 아지지 위원장은 “국가 주권 수호와 국제 무역 안보 확보의 틀 안에서 호르무즈 해협 선박 통행을 관리하기 위한 전문적인 메커니즘을 마련했으며, 이를 조만간 공개할 예정”이라며 “오직 상업용 선박과 이란에 협력하는 국가만이 새로운 체제의 혜택을 받게 될 것”이라고 주장했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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