전남해수원, 새조개 전주기 완전양식 기술 개발
국내 최초 조기 종자 20만 마리 생산…연내 상품화 목표
양식시험 다양화·대량 중간육성 기술고도화 등 역량 집중
국내 새조개 생산이 최근 고수온과 이상해황 등 환경 변화로 급감하면서, 안정적 생산 기반 마련이 시급한 과제로 떠오르고 있다. 새조개는 대부분 자연산에 의존해 해황에 따라 생산량 변동이 심한 품종으로, 최근 소비가 급격히 늘고 있지만 생산량은 오히려 줄고 있어 가격이 크게 오르고 있다.
전남도해양수산과학원은 이 같은 문제를 해결하기 위해 연내 상품화를 목표로 전주기 생산체계 구축 연구를 본격적으로 추진한다고 밝혔다. 그동안의 연구 성과를 바탕으로 새로운 양식시스템 도입이 필요하다고 판단한 전남도해양수산과학원은 지난해 국내 최초로 인공종자 생산, 중간육성, 본양성 등 전주기 양식 체계를 마련했다.
지난해에는 5월 종자생산과 수하식 양식 연구를 통해 연말까지 6.2㎝ 크기로 새조개를 성장시키는 데 성공했다. 올해는 국내 최초로 자체 생산한 양식산 어미를 활용해 20만 마리의 조기 종자를 생산하는 데 성공했다. 이 종자는 지난해보다 3개월 앞당긴 4월부터 중간육성과 본양성에 투입돼 연내 7㎝ 이상의 상품 크기 생산을 목표로 하고 있다. 자연에서의 산란이 4~5월에 이뤄지는 것과 달리, 인공적 산란유도를 통해 2~3월 조기 종자 생산이 가능해진 점도 주목된다.
전남도해양수산과학원은 그동안 축적된 기술력을 바탕으로 조기 종자를 활용한 양식시험 다양화, 대량 중간육성 기술 고도화, 고수온 대응 우량개체 선발 연구 등에 역량을 집중할 계획이다. 또한 양식 유형별 생산성 분석을 통해 실용성과 경제성을 검증, 자연산 중심의 불규칙한 생산구조를 인공종자 생산 기반의 전주기 완전양식 시스템으로 전환할 방침이다.
김충남 전남도해양수산과학원장은 17일 “새조개의 안정적 생산을 위해 종자 생산, 중간 육성, 본양성 등 그동안의 연구 성과를 바탕으로 전주기 양식시스템을 고도화해 국내 소비시장 수요에 대응하는 한편, 새조개를 전남의 미래 먹거리로 적극 육성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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