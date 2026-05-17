김성제 “아이 웃음소리 끊이지 않는 의왕 만들겠다”

“시민들이 원하는 것은 단순한 출산지원금이 아니라 ‘아이를 낳아도 괜찮은 도시’ ‘부모가 안심할 수 있는 도시’”라고 했다.

그러면서 그는

“의왕을 대한민국 대표 육아친화도시로 만들겠다”고 말했다.

이날 김 후보는

출산장려금을 확대해 첫째아 300만원, 둘째아 500만원, 셋째아 이상 1000만원까지 지원이다.

국공립 어린이집 확대와 0~2세 전용 어린이집 설치, 육아나눔터 확대를 추진하고, 다함께돌봄센터 확대와 야간돌봄(오후 10시까지) 지원체계 강화를 통해 맞벌이 가정의 돌봄 부담도 줄이겠다고 했다.