김성제 “아이 웃음소리 끊이지 않는 의왕 만들겠다”
김성제 경기도 의왕시장 후보(국민의힘)가 “아이 웃음소리가 끊이지 않는 도시, 젊은 부모들이 떠나지 않는 도시 의왕을 반드시 만들겠다”고 말했다.
김성제 후보는 지난 15일 저출생 시대에 대응하기 위한 ‘의왕형 원스톱 돌봄도시 프로젝트’를 발표하며 이같이 밝혔다.
그는 “출산과 육아 부담 때문에 결혼과 출산을 포기하는 젊은 세대가 늘어나고 있는 만큼, 이제는 도시가 직접 부모들의 부담을 덜어줘야 한다”며 “출산부터 돌봄, 청소년 성장까지 도시가 함께 책임지는 의왕을 만들겠다”고 강조했다.
김 후보는 “지금 대한민국은 심각한 저출산 위기 상황”이라고 지적하면서 “시민들이 원하는 것은 단순한 출산지원금이 아니라 ‘아이를 낳아도 괜찮은 도시’ ‘부모가 안심할 수 있는 도시’”라고 했다.
그러면서 그는 “앞으로 도시 경쟁력은 아이 키우기 좋은 환경에서 나온다”며 “의왕을 대한민국 대표 육아친화도시로 만들겠다”고 말했다.
이날 김 후보는 의왕형 원스톱 돌봄도시 프로젝트의 핵심 내용을 제시했다.
출산장려금을 확대해 첫째아 300만원, 둘째아 500만원, 셋째아 이상 1000만원까지 지원이다.
국공립 어린이집 확대와 0~2세 전용 어린이집 설치, 육아나눔터 확대를 추진하고, 다함께돌봄센터 확대와 야간돌봄(오후 10시까지) 지원체계 강화를 통해 맞벌이 가정의 돌봄 부담도 줄이겠다고 했다.
또 청소년 정책과 관련해서는 ‘내손 청소년 문화의집’을 조성해 문화·진로·체험 활동이 가능한 복합 성장공간 조성이다.
의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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