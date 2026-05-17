인공관절 대신 관절 내시경 수술?…중기 관절염 환자는 신중해야
SVF 주사 치료, 새로운 대안 주목
퇴행성 무릎 관절염은 고령화 사회의 대표 질환으로, 환자들은 극심한 통증과 보행 장애를 해결하기 위해 병원을 찾는다. 과거에는 관절염 중기 단계에서 연골 조각을 정리하거나 염증 조직을 씻어내는 관절 내시경 수술이 보편적으로 시행됐으나, 최근 의료계에서는 이러한 단순 절제 수술이 중기 환자에게는 오히려 기대보다 효과가 제한적일 수 있다는 신중론이 대두되고 있다.
특히 인공관절 수술에 부담을 느껴 차선책으로 내시경을 선택하는 중장년층 환자들 사이에서 수술 후 통증이 지속되거나 일부 증상이 악화되는 사례가 보고되면서, 보다 근본적인 환경 개선을 목적으로 하는 ‘SVF 주사 치료’가 새로운 대안으로 거론되고 있다.
보건복지부 지정 관절 전문 연세사랑병원은 최근 중기 관절염 환자들을 대상으로 관절 내시경 수술과 SVF(자가 지방 유래 기질혈관분획) 주사 치료의 경과를 비교 분석한 결과를 발표했다. 병원 측 분석에 따르면, 중기 관절염 환자에게 시행되는 관절 내시경 수술은 주로 변연절제술이나 연골판 절제술의 형태를 띠는데, 이미 연골의 퇴행이 진행된 상태에서는 내시경 기구의 삽입과 수술 과정 자체가 관절 내부 환경에 물리적인 스트레스와 추가적인 자극을 줄 수 있는 것으로 나타났다. 실제로 병원이 중기 관절염 환자 50명을 비교 분석한 결과, 관절 내시경 수술을 받은 환자군에서는 절반 이상이 지속적인 통증을 호소하는 양상이 관찰됐다.
반면 자신의 지방 조직을 활용하는 SVF 주사 치료는 통증 개선과 회복 속도 면에서 확연한 차이를 나타냈다. SVF 주사 치료를 받은 환자군의 약 80%가 유의미한 통증 완화 효과를 경험했으며, 일상생활로 복귀하는 시간 또한 관절 내시경 수술 환자군보다 빨랐다.
관절 내시경 수술 환자들이 일상 복귀까지 한 달 이상, 운동 재개까지 두 달 넘게 소요된 것에 비해, SVF 주사 치료 환자들은 시술 후 일주일 내외로 일상생활이 가능했고 2주 전후면 가벼운 운동을 시작할 수 있었던 것으로 나타났다. 이는 절개나 마취가 필요한 수술적 처치와 달리 주사 치료가 갖는 신체적 부담의 저하와 빠른 생물학적 회복 기전이 맞물린 결과로 풀이된다.
SVF 주사 치료의 핵심은 환자 자신의 복부나 허벅지에서 추출한 지방 조직 속에 포함된 여러 성장인자와 항염증 세포들에 있다. 이를 농축해 관절 내부에 주입하면 단순히 손상 부위를 깎아내는 것에서 벗어나, 관절 내 염증 반응을 강력하게 억제하고 손상된 연골 주변의 환경을 개선하는 유도체 역할을 수행한다. 특히 연골이 완전히 마모되지 않은 중기 관절염 단계에서는 이러한 재생 의학적 접근이 인공관절 수술 시기를 늦추고 자기 관절을 최대한 보존하는 데 효과적인 전략이 될 수 있다. 이미 미국과 일본 등 의료 선진국에서는 인공관절 수술 전 단계의 환자들에게 재생의학 기반 치료를 적극적으로 권장하는 추세다.
연세사랑병원 고용곤 병원장은 17일 “중기 관절염 환자에게 시행하는 단순 변연절제술이나 연골판절제술은 환자 상태에 따라 효과가 제한적일 수 있고 일부 환자에서는 오히려 증상 악화가 나타날 수 있다”며 주의를 당부했다.
환자의 연골 상태와 손상 범위를 정밀하게 진단하지 않은 채 시행하는 내시경 수술은 관절의 퇴행 속도를 늦추기보다 일시적인 처치에 그칠 확률이 높다. 따라서 중장년층 환자라면 무조건적 수술보다는 자신의 관절 기능을 최대한 유지할 수 있는 비수술적 대안을 신중히 검토해야 한다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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