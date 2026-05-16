북한산 오른 뒤 실종된 50대 여성…28일 만에 숨진 채 발견
서울 북한산에 오른 뒤 연락이 끊긴 50대 여성이 실종 신고 28일 만에 숨진 채 발견됐다.
16일 경찰과 소방 당국은 전날 오후 북한산 노적봉 하단에서 여성의 시신 1구를 발견했다. 신원 확인 결과 실종 상태였던 김모(52)씨로 확인됐다.
서울 송파경찰서는 지난달 17일 오전 11시 28분쯤 “아내가 실종된 것 같다”는 가족의 신고를 접수하고 김씨를 수색해왔다.
김씨 남편은 실종 당일 오전 9시쯤 아내의 직장에서 “김씨가 출근하지 않았다”는 연락을 받은 뒤 가족과 함께 주변을 수색하다 경찰에 신고했다.
경찰은 CCTV 등을 분석해 김씨가 자전거를 타고 집을 나선 뒤 서울 광진구 강변역 인근에 자전거를 세워두고 이동한 정황을 확인했다. 이후 김씨는 지하철을 타고 서울 강북구 북한산 인근으로 이동한 것으로 추정된다.
국립공원 CCTV에는 김씨가 도선사 인근에서 용암문 방향으로 올라가는 모습이 담긴 것으로 알려졌다.
경찰은 시신을 유족에게 인도하는 한편 정확한 사망 경위를 조사할 예정이다．
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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