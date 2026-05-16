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손흥민 4번째 월드컵…북중미 월드컵 태극전사 26인 발표

입력:2026-05-16 16:10
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2025년 10월 14일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 파라과이 축구 대표팀의 친선경기. 손흥민이 선제골을 넣은 엄지성을 안아주고 있다. 연합뉴스

손흥민(LAFC)이 홍명보호의 일원으로 네 번째 월드컵 무대에 도전한다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독은 16일 서울 종로구 KT 온마당에서 2026 북중미 월드컵에 출전할 태극전사 26인의 최종 명단을 발표했다.

아시아 최고의 스트라이커 손흥민은 이강인(파리 생제르맹), 김민재(뮌헨), 이재성(마인츠) 등 유럽파 핵심 자원들과 함께 예상대로 최종 명단에 들었다. 손흥민은 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 4번째 월드컵에 도전한다.


옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 외국 태생의 혼혈 선수로는 처음으로 한국을 대표해 ‘꿈의 무대’에 선다. A매치 1경기 출전 기록의 K리거 이기혁(강원)은 깜짝 발탁됐다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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