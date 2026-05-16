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[속보] 삼전 노사 16일 추가대화… 노조 “사측 대표교섭위원 교체”

입력:2026-05-16 15:48
수정:2026-05-16 15:54
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삼성전자 노사가 노조측 요구대로 사측 대표교섭위원을 교체한 뒤 16일 추가 대화에 나선다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조) 최승호 위원장은 이날 “사측 대표교섭위원을 (김형로 부사장에서) 여명구 DS피플팀장으로 교체됐다”고 알렸다.

최 위원장은 이어 “안건은 아직 다 준비되지 않았다고 연락받았다”면서 “여명구 팀장이 내려오고 있고, 미팅을 진행할 예정”이라고 설명했다.


김형로 부사장은 교섭 과정 이해를 위해 발언 없이 조정에 참여하게 해달라는 요청도 수용했다고 최 위원장은 덧붙였다.

최 위원장은 또 이재용 삼성전자 회장의 대국민 사과와 관련해 “직원들이 회사와의 신뢰가 깨져 조합에 가입했다. DS(디바이스솔루션) 부문의 경우 85% 가입으로 사실상 모두 노조원이고 직원”이라며 “신뢰 회복의 시간이 걸릴 수 있겠지만, 함께 갈 수 있도록 이번 교섭부터 노력해주면 좋겠다”고 밝혔다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr


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