“美, 남의 손발 묶지말라” … 中인민일보 거듭 경고
중국이 미국을 향해 대(對)중국 통제 중단과 대만 문제 불개입을 거듭 요구했다.
중국공산당 기관지 인민일보는 16일 주요 국제 문제에 관한 자국 입장을 설명하는 종소리(鐘聲) 논평에서 “‘건설적 전략 안정’은 경쟁에 정도가 있는 양성 안정이어야 한다”며 이같이 밝혔다.
인민일보는 “강대국이 공존하면 경쟁은 피하기 어렵지만 경쟁은 결코 제로섬 게임이나 네가 지고 내가 이기는 ‘권투 경기’여서는 안 된다”며 “서로를 격려하고 함께 발전하는 ‘육상 경기’여야 한다”고 했다. 이어 “인위적인 제한을 만들거나 타인의 손발을 묶는 방식으로 우위를 얻으려 해서는 더욱 안 된다”고 강조했다.
대만 문제에 대해선 시진핑 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 언급한 “잘 처리하지 못하면 양국은 충돌하거나 심지어 분쟁을 일으켜 중미 관계 전반으로 매우 위험한 지경으로 밀어 넣을 수 있다”는 표현을 반복하며 거듭 경고했다.
그러면서 “미국은 반드시 신중하고 또 신중하게 대만 문제를 처리해야 한다”며 “미국은 ‘하나의 중국’ 원칙과 중미 3대 공동성명을 준수하고, 중미 관계가 안정적으로 지속할 수 있는 견고한 기초를 다져야 한다”고 요구했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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