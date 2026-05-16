[속보] 노동장관, 삼성전자 경영진 면담…“대화 적극 나서달라”
삼성전자 총파업이 다가오는 가운데 김영훈 노동부 장관은 16일 삼성전자 경영진을 만나 한시간 정도 면담을 진행했다.
이날 노동부에 따르면 김 장관은 삼성전자 경영진과 한 시간 정도 면담을 진행했다. 노동부는 “김 장관은 어제 노동조합과 면담한 내용과 정부 입장 등을 사측에 설명하고 사측도 대화에 적극적으로 나서 문제를 해결해줄 것을 당부했다”고 설명했다.
김 장관은 전날에는 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부의 최승호 위원장과 만났다.
노조는 이번 교섭에서 영업이익 15%의 성과급 고정 지급과 상한 폐지 제도화를 요구하고 있다. 하지만 사측은 기존 제도를 유지하되 상한 없는 특별포상을 통해 유연한 제도화가 가능하다는 입장이다.
노조는 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업을 벌일 예정이며 최대 5만여명의 조합원이 참여할 것으로 내다보고 있다. 업계에서는 파업이 벌어질 경우 피해액을 100조원으로 추산하고 있다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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