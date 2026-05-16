"삼성전자, 메모리 600%·파운드리 50∼100% 성과급 제안"

노조, ‘차등 성과급’안 “일할 동기 사라진다”며 반발



삼성전자 DS부문 사장단이 지난 15일 오후 경기 삼성전자 평택캠퍼스에 위치한 노동조합 사무실을 방문해 삼성전자노동조합 공동투쟁본부와 대화하고 있다. 뉴시스

삼성전자가 메모리반도체 사업부에 600%대 성과급을 제안한 반면, 비(非)메모리 반도체 부문에는 최대 100% 수준의 성과급을 제시했다는 보도가 나왔다.