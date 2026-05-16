"삼성전자, 메모리 600%·파운드리 50∼100% 성과급 제안"
노조, ‘차등 성과급’안 “일할 동기 사라진다”며 반발
삼성전자가 메모리반도체 사업부에 600%대 성과급을 제안한 반면, 비(非)메모리 반도체 부문에는 최대 100% 수준의 성과급을 제시했다는 보도가 나왔다.
16일(현지시각) 로이터통신이 입수한 임금 협상 회의록에 따르면 삼성전자는 지난 3월 반도체 부문인 디바이스솔루션(DS) 부문 메모리 사업부 직원들에게 연봉의 607% 수준에 달하는 성과급을 제시했다.
반면 DS 내 적자 사업부인 파운드리와 시스템LSI에는 50∼100%의 성과급을 책정했다. 메모리 사업부는 최근 인공지능(AI) 붐을 타고 막대한 이익을 냈지만 시스템 반도체 부문은 대규모 적자를 기록했다.
로이터는 사측 대표교섭위원인 김형로 부사장이 회의록에서 “시스템 반도체 사업부는 수조 원의 손실을 기록했고, 솔직히 우리 회사가 아니었다면 그들은 아마도 파산했거나 문을 닫았을 것”이라며 “성과급 지급을 어떻게 정당화할 수 있겠느냐”고 말했다고 전했다.
그러나 노조 측은 이 같은 성과급 격차가 ‘2030 시스템 반도체 1위’라는 회사 비전을 흔들고 직원 이탈을 부추길 것이라며 반발한 것으로 전해졌다.
최승호 노조위원장은 회의록에서 “메모리 사업부는 성과급 5억원을 받는데 파운드리 사업부는 8000만원만 받는다면 그 직원들이 계속 일할 동기가 있겠느냐”고 반발했다.
성과급 협상이 이뤄지지 않는다면 노조는 오는 21일부터 다음 달 7일까지 파업에 나설 계획이다. 글로벌 투자은행 JP모건은 이번 파업이 현실화할 경우 삼성의 영업이익에 21조∼31조원(140억8000만 달러∼207억9000만 달러)의 손실을 끼칠 수 있다고 예측했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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