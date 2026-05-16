6·3 지방선거서 기초단체장 3명·지방의원 510명 무투표 당선
6·3 지방선거 후보 등록 결과 전국 후보자 513명이 무투표로 당선됐다.
중앙선거관리위가 16일 단독출마·정수 미달 등으로 인한 무투표 선거구는 307곳이라며 이같이 밝혔다.
선거 단위 별로는 무투표 당선이 결정된 기초단체장 후보는 김이강 광주 서구청장, 김병내 광주 남구청장, 임병택 경기 시흥시장 후보 3명으로 모두 더불어민주당 소속이다. 이 중 광주 남·서구는 민주당 강세 지역이다.
시흥시의 경우 지방선거 승부처인 수도권에 위치해 있으나 국민의힘은 구인난으로 이번 선거에서 후보자를 내지 못했다.
광역의원은 서울 은평 2선거구·관악 1선거구 등에서 108명, 기초의원은 서울 종로 나선거구·라선거구 등에서 305명, 비례 기초의원은 서울 성북·도봉을 비롯해 97명 등 지방의원 510명도 투표 없이 당선이 확정됐다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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