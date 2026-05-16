시사 전체기사

삼성전자, 총파업 앞두고 “쟁의 참여 강요 안돼” 내부 공지

입력:2026-05-16 10:52
공유하기
글자 크기 조정
연합뉴스

삼성전자 노조가 예고한 총파업이 나흘 앞으로 다가온 가운데 삼성전자가 쟁의 참여를 강요해서는 안 된다는 내부 메시지를 공지했다.

16일 업계에 따르면, 삼성전자 반도체 부문(DS)은 최근 각 부서장에게 메일을 보내 “쟁의행위와 관련 부서원 간 다양한 의견이 오가는 과정에서 일부 직원들이 심리적 부담을 호소하는 경우가 발생하고 있다”고 했다.

이어 “쟁의행위 참여 여부는 직원 개개인의 자유로운 의사에 따라 결정돼야 한다“며 ”쟁의행위 참여 여부에 대한 압박, 갈등 등 피해를 보는 부서원이 생기지 않도록 세심한 관리를 부탁드린다” 등의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.


삼성전자는 “쟁의행위 참가를 호소하거나 설득하는 행위로서 폭행·협박을 사용해서는 안 된다”는 내용의 노동조합법 제38조 제1항도 인용했다. 쟁의행위 참석을 강요받는 등 피해를 입었을 경우 즉시 회사에 공유하거나 조직문화 SOS를 통해 관련 조치를 받을 수 있도록 부서원들에게 안내해달라고도 공지했다.

차민주 기자 lali@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
4년 만에 부활한 ‘버핏과의 점심’…낙찰가는 135억원
시진핑 “대만 공격시 美가 방어할 건가?”… 트럼프 “답 않겠다”
노벨상 하윗 “AI세금 시기상조, 삼성노조 임금 인상 요구 당연”
가수 김완선, 미등록 기획사 운영 혐의 ‘기소유예’
‘으악~ 1㎡당 300마리’ 러브버그를 잡아라… 계양산 실험
삼성 “조건 없이 다시 만나자“…노조 “파업 강행” 예고
“내가 취소하면 위약금, 항공사 취소하면 무보상” 아우성
“박스 1만개 옮기고 스스로 3교대” 불안감 속 로봇 ‘까대기’ 지켜본 인간
국민일보 신문구독