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삼성전자 총파업 D-5…노동장관, 주말 경영진 면담 추진

입력:2026-05-16 09:59
수정:2026-05-16 10:09
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김영훈 고용노동부 장관이 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제ㆍ부동산 관계장관회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

삼성전자 총파업 가능성이 커지는 가운데 김영훈 고용노동부 장관이 주말 삼성전자 경영진과 만나 중재에 나설 전망이다.

16일 정부와 업계에 따르면 김 장관은 이르면 이날 삼성전자 경영진과 만나 노사 갈등 상황을 논의할 것으로 알려졌다.

김 장관은 전날 삼성전자 최대 노조인 최승호 초기업노조 위원장과 만나 노조 측 요구 사항을 전달받았다. 김 장관은 경영진과 만나 노조에게 전달 받은 요구사항을 바탕으로 중재 노력을 할 것으로 보인다.


노조는 교섭 재개를 위해 사측 대표교섭위원인 김형로 부사장의 교체와 함께 회사 측의 “실질적인 입장 변화”가 필요하다는 입장을 전한 것으로 알려졌다. 노조는 김 부사장이 교섭 과정에서 ‘삼성전자 올해 영업이익이 200조원’이라고 언급한 점 등을 문제 삼으며 반도체 사업에 대한 이해도가 낮다는 주장을 펼치고 있다.

현재 노사는 성과급 제도를 두고 입장 차를 좁히지 못하고 있다. 노조는 영업이익의 15%를 성과급으로 고정 지급하고 상한선을 폐지하는 제도화를 요구하고 있다. 반면 회사 측은 기존 제도를 유지하되 별도의 특별포상을 통해 유연하게 운영할 수 있다는 입장이다.

양측 협상이 평행선을 달리면서 노조는 오는 21일부터 다음 달 7일까지 18일간 총파업에 돌입하겠다고 예고한 상태다. 노조는 최대 5만여명의 조합원이 참여할 수 있다고 보고 있다.


업계에서는 총파업이 현실화할 경우 반도체 생산 라인 운영 차질 등으로 인해 직간접 피해 규모가 최대 100조원에 이를 수 있다는 우려도 나온다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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