NYT “시진핑, 트럼프 대중국 강경노선 무너뜨리는 데 성공”
미국 언론들이 미중정상회담을 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중 강경 기조가 눈에 띄게 완화됐다고 평가했다. 특히 시진핑 중국 국가주석이 이번 회담을 통해 중국이 미국과 대등한 초강대국이라는 이미지를 부각시키는 데 성공했다는 분석도 나왔다.
미국 일간지 뉴욕타임스(NYT)는 15일(현지시간) 이번 회담에서 시 주석이 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중국 강경 노선을 무너뜨리는 데 성공했다고 진단했다. 트럼프 대통령이 집권 1기부터 유지해온 중국 견제 중심 접근에서 벗어나 우호적 태도를 보였다는 것이다.
NYT는 회담 기간 공개된 양국 정상의 모습을 두고 “경의를 표하는 미국 대통령과 자신감에 찬 중국 지도자의 모습”이라고 표현했다. 실제로 트럼프 대통령은 중국 어린이들이 흔드는 성조기에 박수를 보냈고, 만찬에서는 “미국 국민과 중국 국민 사이의 풍부하고 지속적인 관계를 위해”라며 건배했다.
트럼프 대통령은 또 시 주석을 “위대한 지도자”라고 칭했으며, 방중에 동행한 미국 기업인들에 대해서도 “시 주석과 중국에 경의를 표하기 위해 온 것”이라고 언급했다.
반면 미중 관계의 핵심 갈등 사안인 대만 문제에 대해서는 구체적인 입장을 밝히지 않았다. 시 주석이 대만 문제를 “잘못 다루면 양국 충돌로 이어질 수 있다”고 경고했지만, 트럼프 대통령은 관련 발언을 피했다.
워싱턴포스트(WP)는 시 주석의 이번 회담 핵심 목표 중 하나가 중국을 미국과 대등한 초강대국으로 보이게 만드는 것이었다고 분석했다. 이는 중국이 오랫동안 추구해온 외교적 구도이자, 미국이 그동안 경계해온 흐름을 드러냈다고 풀이했다.
시 주석은 핵심 현안에서는 강경한 태도를 유지하면서도, 베이징에서 열린 트럼프 대통령의 모든 공개 일정에 직접 동행했다. 미국 싱크탱크 스팀슨센터의 윤선 중국 프로그램 담당은 NYT에 “이 같은 시 주석의 동행은 중국 지도자로서는 상당히 이례적인 수준의 시간 투자”라고 말했다.
다만 그는 “지금의 긍정적인 순간이 지속 가능하지 않을 수도 있는, 트럼프 개인에게 특화한 현상이라는 점을 중국 당국자들은 깨닫고 있다”고 덧붙였다.
존 델루리 아시아소사이어티 선임연구원은 NYT에 “이번 정상회담이 경제나 정치 분야에서 가시적 합의를 만들어내지는 못했다”면서도 “양국의 지정학적 분위기에 영향을 미칠 잠재력은 있다”고 평가했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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