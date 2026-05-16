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NYT “시진핑, 트럼프 대중국 강경노선 무너뜨리는 데 성공”

입력:2026-05-16 09:33
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도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 15일(현지 시간) 베이징 중난하이에서 얘기를 나누며 산책하고 있다. AP뉴시스

미국 언론들이 미중정상회담을 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중 강경 기조가 눈에 띄게 완화됐다고 평가했다. 특히 시진핑 중국 국가주석이 이번 회담을 통해 중국이 미국과 대등한 초강대국이라는 이미지를 부각시키는 데 성공했다는 분석도 나왔다.

미국 일간지 뉴욕타임스(NYT)는 15일(현지시간) 이번 회담에서 시 주석이 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중국 강경 노선을 무너뜨리는 데 성공했다고 진단했다. 트럼프 대통령이 집권 1기부터 유지해온 중국 견제 중심 접근에서 벗어나 우호적 태도를 보였다는 것이다.

NYT는 회담 기간 공개된 양국 정상의 모습을 두고 “경의를 표하는 미국 대통령과 자신감에 찬 중국 지도자의 모습”이라고 표현했다. 실제로 트럼프 대통령은 중국 어린이들이 흔드는 성조기에 박수를 보냈고, 만찬에서는 “미국 국민과 중국 국민 사이의 풍부하고 지속적인 관계를 위해”라며 건배했다.


트럼프 대통령은 또 시 주석을 “위대한 지도자”라고 칭했으며, 방중에 동행한 미국 기업인들에 대해서도 “시 주석과 중국에 경의를 표하기 위해 온 것”이라고 언급했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지 시간) 중국 베이징 서우두 국제공항에서 환송을 받으며 전용기 에어포스원으로 걸어가고 있다. AP뉴시스

반면 미중 관계의 핵심 갈등 사안인 대만 문제에 대해서는 구체적인 입장을 밝히지 않았다. 시 주석이 대만 문제를 “잘못 다루면 양국 충돌로 이어질 수 있다”고 경고했지만, 트럼프 대통령은 관련 발언을 피했다.

워싱턴포스트(WP)는 시 주석의 이번 회담 핵심 목표 중 하나가 중국을 미국과 대등한 초강대국으로 보이게 만드는 것이었다고 분석했다. 이는 중국이 오랫동안 추구해온 외교적 구도이자, 미국이 그동안 경계해온 흐름을 드러냈다고 풀이했다.


시 주석은 핵심 현안에서는 강경한 태도를 유지하면서도, 베이징에서 열린 트럼프 대통령의 모든 공개 일정에 직접 동행했다. 미국 싱크탱크 스팀슨센터의 윤선 중국 프로그램 담당은 NYT에 “이 같은 시 주석의 동행은 중국 지도자로서는 상당히 이례적인 수준의 시간 투자”라고 말했다.

다만 그는 “지금의 긍정적인 순간이 지속 가능하지 않을 수도 있는, 트럼프 개인에게 특화한 현상이라는 점을 중국 당국자들은 깨닫고 있다”고 덧붙였다.

존 델루리 아시아소사이어티 선임연구원은 NYT에 “이번 정상회담이 경제나 정치 분야에서 가시적 합의를 만들어내지는 못했다”면서도 “양국의 지정학적 분위기에 영향을 미칠 잠재력은 있다”고 평가했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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