트럼프 “시진핑과 ‘대만 무기판매’ 상세히 논의” 논란
“시진핑과 대만 무기판매 상세히 논의”
도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 회담한 이후 대만에 대한 무기 판매 계약을 중단할 가능성이 제기되면서 논란이 되고 있다. 미국이 44년 동안 유지해온 ‘대만 정책’이 바뀔 수 있다는 우려가 나온다.
트럼프 대통령은 15일(현지시간) 방중 일정을 마치고 귀국하는 에어포스원 기내에서 취재진에 “우리는 사실 대만, 무기 판매와 관련된 모든 것들에 대해서도 상세히 논의했다”며 “그(시진핑)는 분명히 그(무기 판매)와 관련해 얘기했다”고 말했다.
미국은 로널드 레이건 행정부 시절인 1982년 대만에 무기를 판매할 경우 중국과 사전 협의하지 않는다는 ‘6대 보장’을 대만에 약속한 바 있다. 대만에 대한 무기 판매에 있어 중국이 개입할 여지를 허용하지 않겠다는 방침이다.
하지만 트럼프 대통령의 발언은 사실상 이러한 약속을 어긴 것으로 간주될 수 있어 논란이 예상된다. 트럼프 행정부는 미 의회가 지난 1월 사전승인했음에도 대만에 대한 140억달러 규모의 무기 패키지 판매 계약 체결을 수개월 동안 보류해왔다. 앞서 행정부가 승인한 110억달러 규모의 무기 판매 패키지도 진전이 없는 것으로 알려졌다.
6대 보장에 대해 트럼프 대통령은 “1980년대는 오랜 옛날이다”라며 “그가 그 얘기를 꺼냈는데 내가 어떻게 하겠느냐. 1982년에 서명된 합의가 있으니 그 얘기는 하지 말자고 하느냐”고 반박했다.
그는 이날 전용기 내에서 취재진을 만나서도 “시 주석은 대만의 독립 움직임을 원하지 않는다. 그는 대만에 대해 매우 강경한 태도다. 나는 어떤 약속도 하지 않았다”고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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