4년 만에 부활한 ‘버핏과의 점심’…낙찰가는 135억원
워런 버핏과 함께 식사할 수 있는 자선 경매가 4년 만에 다시 열려 약 135억원에 낙찰됐다.
15일(현지시간) 로이터 등에 따르면 온라인 경매 플랫폼 이베이에서 진행된 ‘버핏과의 점심’ 경매는 900만100달러(약 135억원)에 최종 낙찰됐다. 낙찰자의 신원은 공개되지 않았다.
‘버핏과의 점심’은 버핏이 2000년부터 진행해온 대표적인 자선 행사다. 그는 매년 경매 수익금을 미국 샌프란시스코의 빈민 지원 단체인 글라이드 재단에 기부해왔다. 다만 2022년 행사를 끝으로 중단됐다가 올해 다시 재개됐다.
역대 최고 낙찰가는 2022년 기록한 1900만달러(약 285억원)다. 지금까지 누적 모금액은 5000만달러(약 750억원)를 넘는 것으로 알려졌다.
올해 점심 식사는 오는 6월 24일 미국 네브래스카주 오마하에서 진행된다. 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이 본사와 그의 자택이 있는 지역이다.
이번 행사에는 미국프로농구(NBA) 골든스테이트 워리어스 소속 스타 선수 스테픈 커리와 그의 배우자 아이샤 커리도 함께 참석할 예정이다. 올해 수익금 일부는 커리 부부가 설립한 자선단체 ‘잇·런·플레이 재단’에도 전달된다.
한편 버핏의 후계자인 그레그 에이블 체제로 전환한 버크셔는 최근 투자 포트폴리오에도 변화를 보였다.
버크셔가 이날 공개한 보유주식 현황에 따르면 회사는 올해 1분기 약 26억달러(약 3조9000억원) 규모의 델타항공 지분을 새로 매입했다. 버크셔는 코로나19 팬데믹 당시 보유 중이던 항공주를 모두 처분한 바 있다.
이와 함께 미국 백화점 체인 메이시스를 신규 편입했고, 알파벳 주식 약 4000만주도 추가 매수한 것으로 나타났다. 그동안 버핏은 애플을 제외한 기술주 투자에는 비교적 보수적인 태도를 보여왔지만, 최근에는 인공지능(AI) 확산 기대감 속에서 알파벳 비중을 꾸준히 늘리고 있다는 분석이 나온다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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