황창선 경기남부청장, 학생 안전 초·중·고교 현장 점검
황창선 경기남부경찰청장이 15일 수원 소재 화홍초등학교와 영복여중, 영복여고를 잇달아 방문해 통학로의 안전상태를 직접 점검했다.
경기남부경찰청은 최근 발생한 학생 대상 강력범죄를 계기로 학생과 학부모의 불안을 조기에 해소하고 유사 범죄를 예방하기 위해 학생 생활권역을 중심으로 지난 13일부터 10주간 ‘학생 맞춤형 특별 치안활동’을 전개하고 있다.
이날 황 청장의 직접 점검은 ‘학생안전을 위한 가시적 경찰활동’ 계획을 철저하게 이행할 것을 당부하는 차원이다.
경찰은 범죄취약 시간대와 장소를 면밀히 분석해 지역경찰, 광역예방순찰대, 민생치안기동대 등 가용경력을 최대한 동원해 학생들이 일상적으로 이용하는 학교 주변, 통학로, 학원가 등 생활공간 전반을 중심으로 추진하고 있다.
특히, 야간·심야시간대 청소년 이동이 많은 지점 중심으로 학원 밀집지역, 통학로 주변 취약장소 등에 대해 집중 순찰을 실시하고, 범죄징후 발견 시 즉시 현장 조치가 이루어질 수 있도록 대응체계를 강화한다.
학교 주변 교통법규 위반, 음주운전, 불법 주정차 등 학생 안전을 위협할 수 있는 요인에 대해서도 관계 기능과 연계해 집중 관리한다.
또 경찰은 단순 순찰에 그치지 않고 범죄취약 요소에 대한 정밀진단도 병행한다. 범죄예방진단팀(CPO)과 학교전담경찰관(SPO)이 지자체·교육청 등 관계기관과 함께 학교·학원가 주변 CCTV, 비상벨, 보안등 등 방범시설의 작동 여부를 점검하고, 사각지대와 취약요인을 발굴해 즉시 개선 가능한 사항은 현장에서 조치할 예정이다.
이와 함께 이상동기 범죄, 흉기소지·살인예고 등 고위험 신고에 대해서는 초동 단계부터 총력 대응한다. 공공장소 흉기소지, 살인예고, 공중협박 관련 신고 접수 시 코드1 이상으로 관리하고, 필요시 최고 수준의 대응단계로 격상해 현장 장악, 추가 경력 투입, 관계기관 공동대응 등을 신속히 추진한다.
황창선 청장은 “어느 곳보다 안전해야 할 학교와 아이들의 등하굣길이 위협받는 상황은 결코 용납될 수 없다”며 “학생과 지역주민이 안심할 때까지 가시적인 경찰 활동을 강화하고 범죄 사각지대를 면밀히 점검해 안전망을 확보하는 등 학생들이 안심하고 통학할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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