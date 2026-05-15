“교감 선생님도 뺨 맞고 아무 대응 못 해”…악성 민원에 무력해진 교사들

스승의 날 교실 간담회

천하람 개혁신당 원내대표가 14일 경기도 수원 소재의 한 초등학교에서 열린 스승의날 교실 간담회에서 10여명의 현직 초등교사가 경험한 악성 민원 사례를 듣고 있다. 권현구 기자

현직 초등교사들은 직접 겪었던 악성 민원 경험 사례를 소개했다.