시사 전체기사

[속보] 트럼프 “시진핑과 북한에 대해 논의 했다”

입력:2026-05-15 20:00
수정:2026-05-15 20:14
공유하기
글자 크기 조정
도널드 트럼프 미국 대통령. AP뉴시스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
코스피 8000 찍자마자 급락… “美금리 부담·차익실현 탓”
대장이 쏘아올린 ‘길거리 청소’… 이제남녀노소 작전 개시
“헌정사 보기 드문 부패”…김건희 ‘매관매직’ 징역 7년6개월 구형
영종도 호텔 욕조서 40대 여성 숨진 채 발견…객실엔 약물 담긴 봉지
3명 살린 뒤 하늘로…교수님의 마지막 가르침 ‘생명 나눔’[아살세]
[속보] 인도 화물선, 호르무즈 인근 해역서 공격받아 폭발 후 침몰
트럼프 “시진핑, 이란에 무기 공급 안 하겠다 약속”
“내가 취소하면 위약금, 항공사 취소하면 무보상” 아우성
국민일보 신문구독