시사 전체기사 [속보] 트럼프 “시진핑과 북한에 대해 논의 했다” 입력:2026-05-15 20:00 수정:2026-05-15 20:14 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 도널드 트럼프 미국 대통령. AP뉴시스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 與충북도당, 경쟁후보에 “장제원·권성동 등 축전 쏟아져” 황당논평 2 “긴축 주장하는 분들 보세요” 이 대통령이 콕집은 기사 3 이 대통령 지지율 61%로 3%p↓…민주 45%·국힘 23%[한국갤럽] 4 민주당에 ‘티눈’ 된 조국·김관영·한동훈 5 삼전닉스 호황에 국민 배당금? 시장 흔든 한마디의 진짜 의미 해당분야별 기사 더보기 1 “박스 1만개 옮기고 스스로 3교대” 불안감 속 로봇 ‘까대기’ 지켜본 인간 2 삼성 “조건 없이 다시 만나자“…노조 “파업 강행” 예고 3 삼성전자 경제적 손실 이미 시작… ‘웜다운’ 작업 착수 4 “내가 취소하면 위약금, 항공사 취소하면 무보상” 아우성 5 삼성전자 사장단, 대국민 사과 “노조와 조건 없는 대화 나설 것” 해당분야별 기사 더보기 1 한강울트라마라톤, 대회 하루 앞두고 연기…참가자들 “어이 없다” 2 ‘으악~ 1㎡당 300마리’ 러브버그를 잡아라… 계양산 실험 3 “선생님한테 의자 던지고 주먹질까지”…초등생이 교사 폭행 4 ‘윤창호법 처벌 1호’ 손승원… 이번엔 만취해 역주행 5 ‘남편 살해 시도’ 한 번 더 있었다…태권도장 직원, 관장과 3회 범행 시도 해당분야별 기사 더보기 1 인도 화물선, 호르무즈 인근 해역서 공격받아 폭발 후 침몰 2 트럼프 “시진핑, 이란에 무기 공급 안 하겠다 약속” 3 트럼프 “시진핑과 환상적 무역 합의”…中도 “새로운 합의 달성” 4 난민 남성 귀화 패소, 이유는 법에 없는 ‘일본어 능력’… ‘장관 재량’에 숨겨진 벽[이세계도쿄] 5 안 먹던 술까지 마신 트럼프?…시진핑 만찬에서 ‘깜짝 행동’ 해당분야별 기사 더보기 1 이정후, 생애 첫 장내홈런 작렬 2 日 소설 ‘이상한 과자 가게 전천당’이 한국 영화로 3 ‘실패한 지도자’ 오명 지우고… 선수·코치·감독으로 우승 4 월드컵 최종 명단 발표 코앞…‘깜짝 승선’ 주인공 나올까 5 타점 1위 강백호·부활 거포 노시환…투자 결실 맺는 ‘다이너마이트 타선’ 해당분야별 기사 더보기 1 피아니스트 손세혁, 프라하 봄 콩쿠르 1위 2 이서진‧고아성 “‘바냐 삼촌’은 우리를 위로하는 연극” 3 ‘옥중’ DJ에게 전달된 바깥세상… 이희호 메모·편지 첫 공개 4 ‘동양의 하와이’ 日 오키나와… 기암괴석·푸른 동굴·열대어 품은 에메랄드빛 바다 5 “수입 10분의 1은 무조건 저축하라” 부자의 조언 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 코스피 8000 찍자마자 급락… “美금리 부담·차익실현 탓” 대장이 쏘아올린 ‘길거리 청소’… 이제남녀노소 작전 개시 “헌정사 보기 드문 부패”…김건희 ‘매관매직’ 징역 7년6개월 구형 영종도 호텔 욕조서 40대 여성 숨진 채 발견…객실엔 약물 담긴 봉지 3명 살린 뒤 하늘로…교수님의 마지막 가르침 ‘생명 나눔’[아살세] [속보] 인도 화물선, 호르무즈 인근 해역서 공격받아 폭발 후 침몰 트럼프 “시진핑, 이란에 무기 공급 안 하겠다 약속” “내가 취소하면 위약금, 항공사 취소하면 무보상” 아우성 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요