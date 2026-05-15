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李대통령, 대구서 모내기 체험…“생각보다 잘하죠”

입력:2026-05-15 19:59
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이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 모내기 현장에서 장화를 신고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 15일 대구 군위군 우무실마을을 방문해 모내기 작업을 체험했다. 농민들과 농담을 주고받으며 소통하기도 했다.

베이지색 바지에 체크무늬 셔츠 등 가벼운 차림으로 마을에 도착한 이 대통령은 밀짚모자와 장화를 착용한 뒤 논으로 들어가 이앙기에 탑승, 설명을 들은 뒤 직접 모내기를 했다.

모판을 이앙기에 탑재하는 모습에 마을 주민들이 “잘한다”고 외치자 이 대통령도 “생각보다 잘하죠”라고 호응했다.


이어 실제로 100ｍ 넘는 거리를 홀로 이앙기를 몰고 이동해 모판을 심었다.

작업을 마친 뒤 모판이 다소 삐뚤빼뚤하게 심어진 모습을 보고는 “멀리 보고 운행해야 하는데 가까이 본 것 같다”고 말했다.

이후 농로 사이 틈을 뛰어 건너다가 진흙이 얼굴에 튀자 이를 닦아내면서 “일한 것 같잖아”라고 농담도 건넸다.


이어 드론 방제를 시연하는 것을 지켜보고 반자율주행 기능이 있는 이앙기가 움직이는 것을 보며 “내가 한 것보다 훨씬 낫네”라고 감탄해 현장에 웃음을 자아냈다.

이 대통령은 체험에 앞서 마을 방문을 환영하는 주민들과 일일이 사진 촬영 요청에 응하며 “이것도 다 농사”라고 농담하기도 했다.

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 모내기 현장에서 주민들과 새참을 먹으며 건배를 하고 있다. 연합뉴스

새참 시간에는 느티나무 아래 평상에 앉아 농민들과 잔치국수, 두부김치, 막걸리 등을 나눠 먹으며 ‘즉석 간담회’도 진행했다.

마을 이장이 행정안전부 사업인 ‘햇빛소득 마을’에 포함되도록 도와달라고 하자 이 대통령은 “특혜를 달라는 거죠?”라고 웃은 뒤 “요건만 맞으면 최대한 많이 해주라고 하겠다”고 말했다.

대구·경북 통합 신공항 건설을 빨리 진척시켜달라는 요청에도 “안 그래도 오는 길에 (부지를) 봤다”며 “살펴보겠다”고 답했다.

이 밖에도 이 대통령은 주민들에게 농산물의 판로는 괜찮은지, 지역 공동체의 수익을 어떤지 물으며 대화를 이어갔다.

참석자들은 “작은 타운홀미팅 같았다”고 소감을 전했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.

이 대통령은 “직접 모내기를 해 보니 농업인들이 현장에서 얼마나 큰 수고를 감당하고 있는지 느낄 수 있었다”며 풍년을 기원했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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