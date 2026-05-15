부산 선사 팬스타, 북극항로 개척 나선다
북동항로 통해 한국~유럽 왕복 추진
3000TEU급 컨테이너선 시범운항 예정
중동 리스크 대응 대체 해상루트 주목
부산지역 선사 팬스타라인닷컴이 국내 북극항로 시범 운항 사업 선사로 예비 선정되며 북극 해상물류 시장 진출에 나선다.
한국해양진흥공사와 한국해운협회는 공동으로 진행한 ‘2026년 북극항로 시범 운항 선사 공모’ 결과 팬스타라인닷컴이 예비 선정됐다고 15일 밝혔다.
이번 공모는 북동항로(NSR)를 통해 우리나라와 유럽을 왕복 운항할 3000TEU급 컨테이너선 시범 운항 선사를 선정하기 위해 추진됐다.
시범 운항은 내년 8~9월 진행될 예정이다. 운항 선박은 극지선박증서 발급이 가능한 선박이어야 한다.
팬스타라인닷컴은 이번 공모에 단독 응모했으며 평가위원회 심사를 거쳐 예비 선정됐다. 향후 해진공 등과 협의를 거쳐 최종 운항 약정을 체결할 예정이다.
최종 선정 선사에는 해운협회 기금을 활용한 재정 지원과 함께 해진공 선박금융 우대, 항만시설 사용료 감면 등이 제공된다.
또 지난 1월 출범한 ‘북극항로 활성화 민관협의회’와 연계해 화물 확보 협력과 안전 운항 정보, 법률 자문, 선원 교육·훈련 등도 지원할 계획이다.
북극항로는 기존 수에즈 운하 항로보다 유럽 운항 거리를 줄일 수 있는 대체 해상 루트로 주목받고 있다.
해진공은 최근 중동 정세 불안 등 글로벌 공급망 리스크에 대응하기 위해 장기적으로 북극항로 활성화 준비가 필요하다고 설명했다.
해진공 관계자는 “이번 시범 운항이 북극항로 시대를 준비하기 위한 첫 단계가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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