나무호 공격 ‘비행체’ 잔해, 국내 도착…정밀 분석 예정
호르무즈 해협의 한국 선박을 타격한 비행체 잔해가 국내에 도착했다.
외교부는 15일 “잔해는 아랍에미리트(UAE) 정부와 협의를 통해 항공편으로 도착했다”며 “전문기관에서 정밀분석을 할 예정”이라고 밝혔다. 잔해는 외교행낭 형태로 아부다비발 인천행 민항기에 탑재돼 운송된 것으로 전해졌다.
비행체 엔진 잔해는 국방과학연구소(ADD) 등에서 분석할 것으로 보인다. 해당 비행체가 드론 또는 미사일인지 등 기종에서부터 공격 주체가 이란이 맞는지까지 확인해 나갈 방침이다.
정부 고위당국자는 전날 기자간담회에서 “(잔해를) 국방부에 있는 조사 전문기관에서 철저히 조사해서 여러 가지를 다 밝혀낼 것”이라고 말했다. 그러면서 “이란 이외에 다른 어떤 주체에 의한 공격 가능성은 아직 모르지만, 상식적으로 크지 않다고 생각한다”며 “근처에 해적이 있었던 것도 아니다”고 덧붙였다. 이 당국자는 “(공격 주체가) 확인이 다 되면 응분의 외교적 공세를 해야 할 것”이라고 밝혔다.
조현 외교부 장관도 이날 외교부 출입기자단과 만나 “나무호를 포함한 민간 선박에 대한 공격은 어떠한 경우에도 정당화되거나 용납될 수 없다”고 강조했다.
지난 4일 호르무즈 해협에 정박 중이던 나무호는 기관실 좌현에서 폭발과 함께 발생했다. 현장 조사 결과 이는 미상 비행체 2발의 공격에 의한 것으로 파악됐다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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