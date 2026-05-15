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나무호 공격 ‘비행체’ 잔해, 국내 도착…정밀 분석 예정

입력:2026-05-15 18:26
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지난 4일 미상의 비행체의 공격으로 HMM 나무호의 좌측선미 외판이 훼손된 모습. 외교부 제공

호르무즈 해협의 한국 선박을 타격한 비행체 잔해가 국내에 도착했다.

외교부는 15일 “잔해는 아랍에미리트(UAE) 정부와 협의를 통해 항공편으로 도착했다”며 “전문기관에서 정밀분석을 할 예정”이라고 밝혔다. 잔해는 외교행낭 형태로 아부다비발 인천행 민항기에 탑재돼 운송된 것으로 전해졌다.

비행체 엔진 잔해는 국방과학연구소(ADD) 등에서 분석할 것으로 보인다. 해당 비행체가 드론 또는 미사일인지 등 기종에서부터 공격 주체가 이란이 맞는지까지 확인해 나갈 방침이다.


정부 고위당국자는 전날 기자간담회에서 “(잔해를) 국방부에 있는 조사 전문기관에서 철저히 조사해서 여러 가지를 다 밝혀낼 것”이라고 말했다. 그러면서 “이란 이외에 다른 어떤 주체에 의한 공격 가능성은 아직 모르지만, 상식적으로 크지 않다고 생각한다”며 “근처에 해적이 있었던 것도 아니다”고 덧붙였다. 이 당국자는 “(공격 주체가) 확인이 다 되면 응분의 외교적 공세를 해야 할 것”이라고 밝혔다.

조현 외교부 장관도 이날 외교부 출입기자단과 만나 “나무호를 포함한 민간 선박에 대한 공격은 어떠한 경우에도 정당화되거나 용납될 수 없다”고 강조했다.

지난 4일 호르무즈 해협에 정박 중이던 나무호는 기관실 좌현에서 폭발과 함께 발생했다. 현장 조사 결과 이는 미상 비행체 2발의 공격에 의한 것으로 파악됐다.


송태화 기자 alvin@kmib.co.kr

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