경찰, ‘국민 생명 중심’ TF 가동…“강력 범죄로부터 사회적 약자 보호”
최근 광주 여고생 피살 사건, 남양주 스토킹 살인 사건 등 강력 범죄가 잇따르자 경찰청이 국민 생명 보호를 위한 전담 태스크포스(TF)를 꾸려 치안 정책 재점검에 나선다.
경찰청은 15일 유재성 경찰청장 직무대행을 팀장으로 하는 ‘국민 생명 중심 경찰활동 집중 추진 TF’를 출범한다고 밝혔다. TF는 스토킹과 이상동기범죄 등 강력·흉악범죄로부터 청소년·여성 등 사회적 약자를 보호하고, 보이스피싱과 불법사금융 등 민생금융범죄를 근절하기 위해 치안 정책·제도를 점검·고도화하는 역할을 맡는다.
우선 TF는 스토킹 범죄가 살인 등 강력범죄로 이어지지 않도록 ‘스토킹 대응 체계’ 개선 방안을 논의한다. 또 범죄 우려 지역에 드론 순찰 등 예방 활동 강화 방안과 교통사망자 감소 방안 등도 논의 안건에 포함됐다.
TF는 유 직무대행이 참여해 관련 국장들과 함께 매주 진행 상황을 점검･논의할 계획이다. TF 과제별 실태를 점검해 정책 목표에 맞게 법령･인력･예산 등도 정비하기로 했다.
앞서 이 대통령은 전날 열린 청와대 수석보좌관 회의에서 광주 여고생 피살 사건에 대해 “같은 비극이 반복되지 않도록 청소년과 여성 등 사회적 약자 대상 범죄에 전면전을 선포한다는 마음가짐으로 예방·대응 체계를 대폭 강화해 나가겠다”고 말했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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