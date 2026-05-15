롯데백화점 한복판에 한약방·사우나가?…명동서 이색 페스티벌 선봬
15일 롯데백화점 명동 본점 1층에 들어서자 한약재 향이 코끝을 스쳤다. 백화점과 한약방이라는 생소한 조합의 이 공간은 롯데백화점이 방탈출 기획사 키이스케이프와 협업해 마련한 ‘롯데타운 한약방 사우나 방탈출’ 팝업이다. 백화점 업계에서 방탈출 형식 콘텐츠를 선보인 것은 이번이 처음이다.
롯데백화점은 15일부터 25일까지(18일 휴점일 제외) 서울 중구 본점 일대에서 ‘2026 롯데타운 명동 페스티벌’을 진행한다. 행사장에는 대표 체험 콘텐츠인 ‘롯데타운 한약방 사우나 방탈출’을 비롯해 미니어처 전시, 야외 마켓, 팝업스토어 등 다양한 콘텐츠가 마련됐다.
페스티벌 첫날 방탈출 현장은 2030 내국인과 외국인 관광객으로 북적였다. 지난 7일 진행한 1차 사전예약은 행사 전체 기간 모집 인원 3000명이 5분 만에 마감될 정도로 반응이 뜨거웠다. 당일 현장 접수 대기 줄도 길게 이어졌다. 롯데백화점은 추가 수요를 반영해 다음 주 평일 2차 사전예약도 진행할 예정이다.
방탈출 공간에서는 황토색 개량한복 차림의 진행요원들이 상황극을 펼치며 분위기를 끌어올렸다. 참가자들은 이미스·설화수·운빨존망겜 등 브랜드와 협업한 공간을 돌며 미션을 수행해 한약재 카드를 모은다. 마지막 처방소에서 모은 카드를 제출하면 ‘맞춤 처방전’을 받으며 방탈출이 마무리된다.
행사장 한편에는 을지로 유명 카페 ‘커피한약방’ 팝업도 자리를 잡았다. 커피와 수정과를 조합한 음료 등을 판매하며 한약방 콘셉트를 이어갔다. 롯데백화점 관계자는 콘셉트 선정 이유에 대해 “한국인에게는 익숙한 ‘한약방’과 ‘사우나’라는 공간이 외국인에게는 특별한 한국 문화로 느껴질 수 있다”고 말했다. 이어 “한국의 일상 문화를 색다르게 체험할 수 있도록 방탈출 형식으로 기획했다”고 설명했다.
롯데백화점이 이 같은 K콘셉트 행사에 힘을 주는 배경에는 빠르게 늘어난 외국인 수요가 있다. 올해 1분기 외국인 매출은 전년 동기 대비 92% 증가했고, 본점만 따지면 103% 늘었다. 전체 매출에서 외국인 매출 비중도 23%까지 확대됐다. 롯데백화점은 중국인 관광객 유입을 위해 샤오홍슈·고덕지도 등 현지 플랫폼에서도 이번 행사를 홍보하고 있다. 관련 게시물에 댓글이나 좋아요를 남기면 방탈출 우선 입장 혜택을 제공하며, 내부 콘텐츠와 안내 문구에는 영어를 병기했다.
행사 기간 롯데백화점에서는 방탈출 외에도 다양한 부대 행사가 이어진다. 야외 광장에서는 롯데호텔·롯데면세점·롯데칠성음료·롯데홈쇼핑 등 계열사가 참여하는 ‘LTM 마켓’이 25일까지 열린다. 지하 1층 식품관에서는 김밥 크리에이터 ‘김밥대장’의 팝업이 28일까지 운영되며, 연평도 꽃게를 활용한 게장 김밥을 한정 판매한다. 9층 키네틱 그라운드에서는 ‘운빨존망겜’ 굿즈 팝업과 이미스 신상품 팝업도 25일까지 진행된다.
롯데백화점은 이번 행사를 계기로 쇼핑과 관광, K콘텐츠 체험을 결합한 명동 대표 복합문화 공간으로 입지를 강화한다는 계획이다. 김준세 브랜딩부문장은 “‘롯데타운 명동’은 이미 쇼핑과 관광, 문화 콘텐츠를 한 곳에 연결한 세계적으로도 유례를 찾기 힘든 독보적 도심형 리테일 플랫폼”이라며 “세계적 수준의 K방탈출 게임을 비롯해 국내 대표 K브랜드, 롯데 주요 계열사가 대거 참여하는 이번 롯데타운 명동 페스티벌을 통해 본점이 글로벌 K콘텐츠 허브로 도약하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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