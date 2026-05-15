“빨간 꽃게만 밥상 오르나”… 제주 바다에 ‘청색꽃게’ 는다
제주 바다에서 간헐적으로만 발견되던 아열대성 청색꽃게(Portunus pelagicus)가 최근 잇따라 어획되면서 수산자원으로서의 활용 가능성에 대한 조사가 이뤄지고 있다.
국립수산과학원 아열대수산연구소는 최근 제주 해역에서 청색꽃게가 다량으로 출현함에 따라 경제적 가치 등 사업화 기초 분석에 착수했다고 15일 밝혔다.
청색꽃게는 인도양과 남태평양 등 아열대 해역에 주로 서식하는 종이다.
과거에도 제주 연안에서 발견된 사례가 있었지만, 최근에는 북촌·김녕·성산 등 제주 동부지역을 중심으로 다수 어획되고 있다. 특히 지난해 어획 빈도가 크게 늘었고, 북부인 도두·용담과 남부인 중문·강정에서도 포획되고 있다.
꽃게류는 따뜻한 수온을 선호한다. 일반적으로 26~28도에서 생존율과 성장률이 높은 것으로 알려졌다. 청색꽃게는 일반 꽃게보다 더 높은 수온에서 활발히 활동한다.
제주 해역의 해수면 온도는 꾸준히 상승하고 있다. 마라도 해상기상부이 관측 결과 제주 남단 표층수온은 2015년 8월 27.3도에서 2024년 30.9도로 10년 만에 3.6도 상승했다. 수산과학원은 이러한 기후 변화에 따라 청색꽃게의 분포 확대 가능성에도 주목하고 있다.
권순욱 수산과학원장은 “제주 연안에서 증가하고 있는 청색꽃게의 유입경로, 어획 동향, 산업적 가치 등을 지속적으로 조사해 향후 수산자원으로 활용할 수 있는 과학적 근거를 마련하겠다”라고 말했다.
한편 최근 5년간 제주해역의 꽃게(Portunus trituberculatus) 어획량은 2~25t 내외로 해마다 큰 변동을 보이고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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