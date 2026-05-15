노벨상 하윗 “AI세금 시기상조, 삼성노조 임금 인상 요구 당연”

노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수가 15일 오후 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

“보다 다양한 분야로 투자를 확장할 필요가 있다”고 조언했다.