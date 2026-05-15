러·우크라 ‘1000명 포로 교환’ 첫발…205명 무사 귀환
러시아와 우크라이나가 휴전 합의 이후 첫 단계로 각각 205명의 전쟁 포로를 맞교환했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 15일(현지시간) 자신의 소셜미디어에 무사히 귀환한 전쟁 포로들의 사진을 공개하며 "우크라이나인 205명이 집으로 돌아왔다"고 전했다.
그는 귀환자들에 대해 "이들은 대부분 2022년부터 러시아에 억류돼있던 병사, 부사관, 장교들"이라고 설명하며 "이번 포로 교환은 1천명 대 1천명 교환의 첫 단계"라고 덧붙여 추가적인 대규모 포로 교환이 이어질 것임을 시사했다.
러시아 국방부 역시 같은 날 소셜미디어를 통해 포로 교환 사실을 공식 확인했다. 러시아 국방부는 "러시아 군인 205명이 우크라이나가 통제하는 지역에서 돌아왔다"며 "그 대가로 우크라이나군 포로 205명이 인계됐다"고 밝혔다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 8일 러시아의 제2차 세계대전 승전 기념일(전승절)에 맞춰 러시아와 우크라이나 양국이 휴전에 합의했다고 발표하면서, 이에 따른 조치로 1천 명 규모의 전쟁 포로 교환이 이뤄질 것이라고 예고한 바 있다.
한편, 러시아와 우크라이나 양국은 그동안 종전 협상의 진전 여부와는 별개로 전쟁 포로와 전사자 시신 교환을 꾸준히 진행해 왔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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