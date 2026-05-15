미중정상회담 중 양국 경호 마찰…부상자도 나와
도널드 트럼프 미국 대통령의 9년 만의 중국 방문이 베이징 현지에서 삼엄한 경비와 과열된 취재 열기 속에 진행되면서 곳곳에서 충돌과 혼선이 빚어졌다.
15일 폭스뉴스에 따르면 지난 14일(현지시간) 미 비밀경호국 요원 1명이 무기를 소지한 채 톈탄공원에 들어가려다 중국 보안 당국의 제지를 받았다. 이 과정에서 양국 경호 인력 사이에 격한 대치가 벌어졌고, 취재진 입장도 30분 넘게 지연된 것으로 전해졌다.
당시 톈탄공원에서는 정상회담을 마친 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 산책 일정을 소화하고 있었다. 미중 정상의 상징적 만남이 이어지는 현장에서 경호 충돌까지 겹치며 한때 긴장감이 고조됐다.
영국 텔레그래프 특파원은 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 이 상황과 관련해 “우리는 여기에서 여러 차례의 격렬한 충돌을 봤다”라고 적었다. 이어 “중국 측은 여러 차례 미국 기자들과 스태프들이 차량 행렬에 합류하는 것도 막으려고 했다”고도 했다.
폭스뉴스는 이 같은 과잉 경호에 따른 마찰이 처음은 아니라고 전했다. 트럼프 대통령 1기 시절인 2017년 11월 베이징 방문 당시에도 미국의 핵무기 발사코드가 들어 있는 이른바 ‘핵가방’을 든 백악관 비서실장이 중국 보안요원에게 제지를 당하면서 몸싸움이 벌어졌다고 악시오스가 보도한 바 있다.
같은 날 미중 정상회담이 열린 인민대회당에서도 소동은 이어졌다. 대만 매체 나우뉴스는 CNN 중계 화면을 인용해 스콧 베선트 미국 재무장관이 정장 옷깃에 입장 배지를 달지 않아 보안 요원에게 잠시 제지당했다고 전했다.
현장의 취재 경쟁이 과열되면서 부상자도 나왔다. 인민대회당 회담장에 중국 기자단이 한꺼번에 몰리면서 백악관 소속 인원 1명이 넘어져 다쳤고, 이에 동료들이 중국 취재진에 항의했다고 뉴욕포스트는 보도했다. 부상 정도는 심각하지 않은 것으로 전해졌다.
중국 당국은 미국 측 방문단에 대한 통제도 강하게 유지한 것으로 알려졌다. 뉴욕포스트는 생수가 압수되거나 화장실 접근까지 제한됐다고 전했다.
사이버 보안 우려에 따른 보안 조치도 강화됐다. 뉴욕포스트에 따르면 보안과 통제를 중시하는 중국에서 행사가 열리면서 트럼프 대통령은 개인 휴대전화를 사용하지 못했고, 트럼프 행정부 직원들과 기자들은 회담 기간 일회성 선불폰과 이메일 주소를 사용하라는 지시를 받았다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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