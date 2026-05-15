SOOP, 태국 투라낏 반딧 대학과 MOU 체결
SOOP이 태국 투라낏 반딧 대학교와 콘텐츠 협력 및 인재 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.
양측은 13일(한국시간) 태국 방콕 투라낏 반딧 대학교 캠퍼스에서 SOOP 태국법인 및 대학교 예술학부·커뮤니케이션학부 관계자들이 참석한 가운데 협약을 맺고 향후 태국 현지 스트리머 발굴 및 육성 프로그램 운영, 디지털 콘텐츠 공동 제작, 대학 시설 및 스튜디오 활용 등 다양한 방식의 협력을 약속했다.
1968년 설립된 투라낏 반딧 대학교는 비즈니스, 커뮤니케이션, 언어, 디지털미디어 분야 중심의 실무형 교육과 산학협력에 강점이 있는 태국의 사립대학이다. ‘인간 잠재력의 미래’를 비전으로 내세우며 AI 시대에 대응하는 실무형 인재 양성에 초점을 맞추고 있다.
SOOP은 이번 협약을 바탕으로 태국 현지 인재와 함께 콘텐츠를 기획·제작하는 구조를 확대하고 글로벌 콘텐츠 협업의 기반을 넓혀나갈 방침이라고 밝혔다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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