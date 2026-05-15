‘트럼프 전쟁권 제한’ 임박…공화당서 3명 이탈
도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 전쟁 무력 사용을 의회가 제한하는 전쟁권한법 결의안이 하원에서 가부동수로 부결됐다. 중간 선거를 앞두고 길어지는 전쟁에 공화당원의 불안이 커지고 있다는 분석이 나온다.
로이터는 15일(현지시간) 민주당이 하원에서 발의한 전쟁권한법 결의안이 찬성 212표, 반대 212표로 부결됐다고 보도했다. 결의안 통과를 위해서는 과반수의 찬성이 필요하다. 이번 표결에서는 3명의 공화당원이 이탈했다. 톰 배런, 브라이언 피츠패트릭, 토마스 매시 하원의원이 결의안에 찬성표를 던졌다. 반면 민주당에서는 재러드 골든 의원이 반대 의사를 표했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “하원 공화당이 (결의안을) 간신히 저지했다”며 “전쟁에 대한 공화당의 불안감을 보여주는 최신 신호”라고 전했다.
민주당의 이날 결의는 하원 기준 세 번째 표결이었다. 지난달 16일 같은 내용이 하원에 올라왔을 때 찬성 213표, 반대 214표로 부결됐다. 당시 공화당 의원 중 1명이 결의안을 지지했다. 상원에 상정된 결의안도 7차례 부결됐는데 찬반 표 차이가 점차 줄어들고 있다고 로이터는 전했다.
1973년 전쟁권한법에 따르면 미국 대통령은 전투 개시 후 48시간 이내에 의회에 통보해야 한다. 의회에 전투 개시를 통보하지 않으면 미군 병력은 60일 내로 철수하거나 의회의 군사 행동 승인을 받아야 한다. 트럼프 대통령이 전쟁 관련해 의회에 보고해야 하는 60일 기한인 이달 1일이 지난 후 첫 표결이었다. 트럼프 대통령은 “적대행위가 중단됐다”며 의회 보고 의무가 없다고 주장했다. 이날 찬성표를 던진 공화당 배런 의원은 “전쟁권한법에 따라 그 권한의 일부를 60일 동안 행정부에 위임했고 60일은 이미 몇 주 전에 지났다”며 찬성 이유를 밝혔다.
전쟁 장기화로 치솟은 물가를 더이상 감내할 수 없어 등을 돌린 공화당 의원도 있다. 매시 의원은 “디젤은 6달러, 휘발유는 5달러까지 치솟았다”며 “전쟁 때문에 사람들은 비료조차 살 수 없는 상황”이라고 지적했다.
일부 의원은 중국을 방문 중인 트럼프 대통령에 대한 공개적 질책이 오해를 불러일으킬 수 있다고 주장했다. 중국 방문이 이란 전쟁의 돌파구가 될 수 있는 상황에서 결의안이 통과되면 의회의 지지를 받지 못하는 대통령이라는 인식을 줄 수 있다는 뜻이다. 릭 크로포드 공화당 의원은 “트럼프 대통령과 행정부가 테러를 가장 적극적으로 지원하는 국가인 이란의 폭정 체제를 종식 시키기 위해 적극적으로 협상을 진행 중인 시점에 이 조항을 도입하는 것은 정치적 술책으로 비칠 수밖에 없다”고 NYT에 전했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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