넥슨, 15일 ‘아주르 프로밀리아’ 국내 CBT 시작
넥슨이 만쥬게임즈에서 개발 중인 신작 판타지 RPG ‘아주르 프로밀리아’의 국내 클로즈 베타 테스트(CBT)를 시작한다고 15일 밝혔다.
아주르 프로밀리아는 ‘벽람항로’의 개발사 만쥬게임즈가 PC·모바일 멀티 플랫폼으로 개발 중인 판타지 월드 RPG다. 판타지 대륙을 탐험하며 모험, 전투, 건설 등 다양한 콘텐츠를 즐기는 걸 차별점으로 내세우고 있다.
이번 테스트는 오는 18일까지 PC(윈도우)와 모바일(안드로이드) 플랫폼에서 진행한다. 참여자는 판타지 대륙 ‘프로밀리아’를 탐험하며 여러 개의 캐릭터와 180종 이상의 파트너 생물과 상호작용할 수 있으며, 협동 PvE 콘텐츠 ‘위기 토벌’과 일대일 전략 대결 ‘키보 대전’ 등의 콘텐츠도 체험해볼 수 있다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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