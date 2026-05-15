[속보] 특검, 김건희 ‘매관매직’ 혐의 징역 7년6개월 구형
청탁을 명목으로 명품 목걸이, 고가의 그림 등을 수수한 혐의를 받는 김건희 여사가 1심에서 징역 7년 6개월을 구형받았다.
특검은 15일 서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표) 심리로 열린 김 여사 등의 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 재판에서 이같이 구형했다. 특검이 압수한 반클리프아펠 목걸이, 바쉐론 시계, 1억4000만원 상당의 이우환 화백의 그림, 금거북이, 디올백의 몰수와 약 5600만원의 추징 역시 함께 요청했다.
특검은 이날 구형의견을 설명하며 “이 사건 범행은 배우자 지위를 배경으로 대통령 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 맹목적으로 금품 수수한 매관매직행위”라며 “대통령 배우자에게는 누구보다 높은 수준의 청렴성이 요구되지만 피고인은 자신의 영향력을 매개로 기업인, 정치인 등으로부터 반복적으로 명품을 수수했다”고 지적했다.
이어 “피고인은 대한민국 헌정사에서 찾아보기 어려운 중대한 부패 행위를 저질렀는데도 받은 금품이 의례적 선물이란 취지로 범행을 부인하고 있다”며 “엄벌이 불가피하다”고 설명했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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