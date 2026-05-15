법원 “방통위 ‘2인 체제’ KBS 감사 임명 의결 적법”
방송통신위원회(현 방송미디어통신위원회)가 ‘2인 체제’에서 의결한 KBS 감사 임명이 적법하다는 법원 판단이 나왔다. 비슷한 사건들에서 2인 의결이 위법하다며 처분을 취소해온 최근 판결 경향과 반대되는 판단이다.
서울행정법원 행정11부(재판장 김준영)는 15일 박찬욱 KBS 감사가 방통위를 상대로 낸 KBS 신임 감사 임명 처분 무효 확인 소송에서 원고 청구를 기각했다.
방통위는 지난해 2월 KBS 보도국장 출신인 정지환씨를 신임 KBS 감사로 임명하는 안건을 의결했다. 방통위는 5명의 상임위원으로 구성되도록 법에서 정하고 있지만 당시에는 윤석열 전 대통령이 추천한 위원 2명(이진숙 당시 위원장·김태규 부위원장)만 있는 상태였다.
박 감사는 “5인 합의제 기구인 방통위가 여야 추천 위원 없이 2인만으로 의결한 것은 위법하다”며 소송과 함께 집행정지를 신청했다. 1심은 집행정지를 기각했지만, 서울고법은 작년 6월 “행정형 합의제 기관인 방통위의 의결 방법과 절차, 방송기관의 독립성·중립성 등과 관련해 추가 심리가 필요하다”며 인용했다. 이후 대법원이 심리불속행 기각으로 집행정지를 확정하며 박 감사가 직무에 복귀했다.
그러나 본안 재판부의 판단은 달랐다. 재판부는 “방통위가 2인 전원 출석과 찬성으로 이 사건 의결을 한 것은 방통위법에서 정한 의결정족수 요건을 충족한 것”이라고 판단했다. 구체적으로 재판부는 “옛 방통위법상 ‘재적 위원’은 의결 시점에 실제 방통위에 적을 두고 있는 위원을 의미한다고 해석돼야 한다”며 “의결 정족수를 ‘재적 위원 과반수’로 정한 것은 일부 위원이 임명되지 않은 상황에서도 의결이 가능하도록 해 방통위 기능을 유지하려는 취지로 보인다”고 했다.
법원은 최근 2인 체제 방통위 의결을 두고 ‘절차적 하자’를 지적하며 잇달아 위법 판단을 내렸는데, 이와 다른 판단이 나온 것이다. 같은 법원 행정2부(재판장 공현정)는 지난 3월 방통위 신동호 EBS 사장 임명 처분이 위법하다고 판결했다. 같은 법원 행정3부(재판장 최수진) 역시 지난해 11월 방통위 YTN 최대주주 변경 승인 의결을 취소했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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